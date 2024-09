Avec les actrices porno spécialisées dans les pratiques anales extrêmes

Entre juin et juillet 2016, Holly Hendrix – une jeune femme alors âgée de 19 ans, ayant seulement une petite année d’expérience dans le porno – a passé 27 jours consécutifs à tourner des scènes de sexe anal. Comme les adeptes du porno le savent très bien, ce genre d’ébats est à mille lieues de la sodomie lambda, pratiquée par des couples amateurs, qui y vont généralement doucement. Non, dans le cas d’Holly Hendrix, il s’agissait d’un truc brutal, interminable, physiquement marquant. Pour la pornstar, il s’agissait surtout d’un défi.

Depuis, Hendrix a accumulé les scènes de sexe anal, et elle n’est pas la seule à s’être livrée à une telle gymnastique rectale. Depuis pas mal d’années, la surenchère entre les studios mêlée à un intérêt croissant des gens pour la sodomie au sein du couple hétérosexuel a transformé ce qui était autrefois une pratique de niche en un pilier du sexe moderne. Résultat, les Anal Queens sont devenues de véritables stars.

Le bon sens suggère que, compte tenu de la pression intense et fréquente que ces reines font subir à leur derrière, nombreuses sont les carrières qui doivent être limitées par la douleur et les blessures à court et long terme. En réalité, ces professionnelles peuvent généralement éviter cela en préparant leur anus avec soin en amont d’un acte sexuel – tout en ayant un rectum incroyablement résilient.

Il faut savoir qu’un anus est généralement bien plus fragile qu’un vagin. Peu profond, à la paroi fine, légèrement courbé, hypersensible, le rectum a beaucoup de mal à supporter le frottement consécutif à une pénétration violente et soudaine. Les spécialistes conseillent aux pratiquants de la sodomie d’attendre que leur partenaire soit prêt, c’est-à-dire détendu, afin de ne pas endommager un sphincter trop contracté. Généralement, une pénétration anale réussie se déroule en trois étapes : avoir le bon angle de pénétration, utiliser une tonne de lubrifiant et, surtout, communiquer. Pour certains, le plaisir anal n’existe pas. Pour d’autres, la sodomie peut stimuler leur point G. La plupart des how-to liés au sexe anal vous conseilleront de performer cet acte avec modération – et ce, même pour les couples homosexuels. Si vous y allez trop fort, ou trop souvent, vous risquez de vous déchirer la paroi rectale et/ou d’être victime d’incontinence – voire de connaître les affres du « prolapsus rectal ».

Il n’existe pas encore de statistiques sur les effets à long terme du sexe anal extrême, mais certaines études qualitatives suggèrent néanmoins qu’une telle pratique peut entraîner un affaiblissement des muscles de cette zone, causant une incontinence répétée. De même, des prolapsus rectaux répétés et des déchirures peuvent donner naissance à des problèmes sur le long terme. « Le sphincter est comme n’importe quel muscle de votre corps, vous pouvez l’étirer jusqu’à ce qu’il se déchire », rappelle Cherie DeVille, dans le monde du porno depuis sept ans et doctorante en kinésithérapie.

Consciente des risques, DeVille a fait les choses lentement, pratiquant l’anal à la maison pendant cinq ans avant d’en faire une spécialité professionnelle. D’autres actrices, à l’image de Charlotte Sartre, ont débarqué dans l’industrie avec beaucoup d’expérience de l’anal en amont, et avaient donc conscience qu’elles étaient capables d’encaisser des pratiques assez extrêmes.



Et pourtant, assez curieusement, la plupart des reines de l’anal avec qui j’ai pu discuter n’avaient pas vraiment d’expérience avant de se lancer dans une carrière de pornstar. Hendrix n’avait même jamais reçu ne serait-ce qu’un doigt dans le cul avant sa première scène. Nombreuses sont celles qui en ont fait une spécialité par la force des choses, plus que par passion. Aux yeux d’Holly Hendrix, l’anal était avant tout un moyen de se démarquer des autres prétendantes actrices.

Joanna Angel, une autre actrice expérimentée, rappelle qu’aujourd’hui même les filles les plus novices en savent énormément sur le sexe anal. Malgré cela, toutes n’arrivent pas à se détendre. « J’ai rencontré beaucoup de jeunes actrices qui ont essayé et ont détesté, précise Charlotte Sartre. Elles continent malgré tout à tourner de telles scènes car elles savent que c’est populaire, et que ça paie mieux. Elles prennent des antidouleurs, et elles se sentent extrêmement mal. »

De leur côté, les Anal Queens en devenir savent très rapidement que le sexe anal leur convient. Pour autant, elles laissent l’anal au travail et ne le pratiquent pas nécessairement à la maison.

Peu importe la faible expérience de départ, la plupart de ces expertes développent des routines qui les aident à gérer les pénétrations successives qu’elles peuvent subir. Cela implique très souvent certaines restrictions alimentaires, un lavement préalable, des étirements avec les doigts ou des godemichés, des exercices de relaxation, et, parfois, un test en amont du tournage avec l’acteur en question. « Les fans me voient avec un pénis dans le derrière mais ils ne me voient jamais étendue sur un lit pendant une demi-heure, pendant que j’étire mon anus et mets de l’eau à l’intérieur de mon rectum », rappelle Charlotte Sartre.

Même avec de telles préparations, l’anus est soumis à rude épreuve. « Les tournages sont épisodiques », rappelle l’actrice Mandy Muse. Parfois, les actrices enchaînent les scènes anales, puis n’en tournent aucune pendant plus d’un mois. Beaucoup d’actrices repoussent encore plus loin leurs limites en accumulant les doubles ou triples pénétrations.

Pourtant, ces spécialistes affirment connaître leurs limites et écouter leur corps. Certaines établissent des règles sur la fréquence à laquelle elles peuvent pratiquer le sexe anal. Pour Sartre, le rythme est d’une fois tous les deux jours, car « c’est comme faire du sport. Il faut donner une journée de repos à votre corps pour le laisser récupérer de toutes les micro-déchirures ». DeVille, elle, ne fait qu’une seule scène anale par semaine. D’autres, comme Hendrix, essaient de remarquer quand « les choses deviennent un peu incontrôlables, si vous voyez ce que je veux dire ». Lorsque c’est le cas, elles peuvent s’arrêter pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Si les gens peuvent apprendre à être vigilants en réalisant des exercices de préparation en amont de rapports anaux, peu pourront supporter les pratiques quotidiennes des pornstars. « Même si vous enseignez les bonnes pratiques aux gens, la plupart vous diront au bout d’un moment qu’ils ne le sentent pas, explique Charlotte Sartre. J’ai beaucoup de respect pour les gens qui ont conscience de leurs limites. »

Pour DeVille, c’est quelque chose que les gens devraient garder à l’esprit. Elle a peur que ceux qui regardent ses vidéosprennent les scènes trop sérieusement et espèrent de chaque femme qu’elle en fasse autant. DeVille les met en garde. Si votre copine est blessée, ou mal à l’aise, « elle ne voudra plus jamais le refaire ».

