Secrétaire le jour, donneuse de plaisir la nuit

Tout le monde est plus ou moins familier avec le monde des webcams girls – ne serait-ce que par l’intermédiaire des pop-ups qui promettent des « shows live avec des femmes très chaudes » et ponctuent la plupart de vos visites sur Internet. Personnellement, je ne connaissais pas grand-chose de ce milieu avant de réaliser ce reportage. Lassé des idées reçues qui suggèrent que les travailleurs du sexe ne sont motivés que par l’argent, je souhaitais avoir une meilleure compréhension de ce métier – et de montrer ce qu’il se passait derrière l’écran d’ordinateur.

Après avoir visité des centaines de sites et envoyé une pléthore d’e-mails, je suis tombé sur la page personnelle d’Angel. Cette webcameuse qui se définit comme une « donneuse de plaisir » travaille à son propre compte. Le jour, elle bosse en tant que secrétaire et consulte les messages de ses clients quand elle rentre de son bureau. Elle passe beaucoup de temps à discuter avec ses clients, afin de voir si ces derniers sont désireux de la payer pour un show. En général, ses séances durent entre 5 et 30 minutes et sont divisées selon plusieurs thématiques – pour lesquelles elle est tantôt déguisée en soubrette ou infirmière, tantôt seule ou en compagnie de son mari.

Videos by VICE

Angel et son mari sont libertins, et m’ont déclaré être ravis de cette activité qui leur a permis de s’épanouir encore plus dans leur couple. Mais Angel aime surtout l’idée de rendre service à ses clients, et de satisfaire leurs besoins tout en maintenant une distance physique. Sa gestion des clients est exemplaire : elle a un rapport très humain avec ces derniers. Ils lui racontent leur vie, leurs fantasmes et leurs problèmes. La plupart de ses clients sont mariés ou célibataires depuis très longtemps. À mon sens, Angel occupe un travail utile, qui gagnerait à être plus respecté dans notre société.





Retrouvez Jeoffrey sur son site, et son diaporama sonore sur Angel à cette adresse.