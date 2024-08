Annabella Schwagten photographie l’obsession de sa mère pour les photos

La mère d’Annabella Schwagten a toujours été obsédée par la photo. Non pas pour l’aspect artistique, mais plutôt pour pouvoir capter et posséder chaque moment de sa vie. Annabella a décidé d’en faire de même pour son mémoire de Master : elle a photographié de façon compulsive des moments en famille et sa mère. Just One More en est le résultat, une série drôle et intime sur les petits détails (anodins mais sublimés) de sa famille.

VICE : Hey Annabella, d’où vient l’envie de ta mère de tout immortaliser ?Annabella : Ma mère a grandi dans le Lake District en Angleterre. Elle vivait assez isolée du monde extérieur avec sa mère et son frère, mais elle pouvait se défouler avec son appareil photo. La photographie c’était vraiment son truc. Quand elle s’est installée en Belgique, elle a continué à chérir son appareil photo. C’était à l’ère pré-numérique. Elle avait aussi une caméra avec des cassettes qu’elle utilisait en même temps que son appareil photo, sans regarder, au hasard, sans vraiment faire attention à la composition.

**C’est quoi la postérité de ces photos ?

**Rien. Elle ne les regarde pas. À la maison, y’a 70 boîtes de bananes remplies de rouleaux de pellicules qui doivent encore être développées. Et quand sa carte SD est pleine, elle en achète une nouvelle. Ça n’a rien à voir avec l’aspect de l’image elle-même. C’est le fait de le faire, c’est quelque chose d’obsessionnel.

**Ça t’a dérangé quand t’étais jeune ?

**Oui, pour mon frère et moi, c’était parfois gênant. On devait poser à des moments très aléatoires, dans le GB avec la caissière, par exemple. Il n’y avait même pas de quoi négocier avec elle. Elle disait : « Ça aurait pu être fini depuis longtemps si t’avais coopéré. » On s’est beaucoup disputé·es à ce sujet, mais elle se défendait toujours.

**Et comment ça se fait que malgré ça t’aies décidé d’étudier la photographie ?

**En secondaire, j’étais dans une école d’art et j’ai commencé à prendre des photos de plus en plus souvent. Je vois beaucoup de beauté dans les petites et fines nuances de la vie. Ma mère a toujours magnifié ça aussi – je tiens ça d’elle. J’ai appris à voir à quel point les choses sont belles et je veux juste être capable de le montrer. Et la photographie c’est le meilleur moyen pour moi.

**Comment elle a réagi ta mère, à ta « contre-attaque » ? Elle a trouvé ça énervant ?

**Elle était contente d’être enfin reconnue. Elle est habituée à ce que tout le monde commente toujours ce qu’elle fait, mais grâce à ce projet, elle a obtenu une certaine reconnaissance. Mes profs disent que c’est une star. Elle essayait aussi de m’orienter de temps en temps : « T’aimes pas cette photo ? Et cette lumière ? » Mais je veux aussi être capable d’explorer mon propre travail indépendamment d’elle, de me déconnecter de cette histoire et d’être moi-même.

**T’as fait ce projet avec des appareils jetables. Pourquoi ce choix ?

**Je voulais réaliser ce projet de manière analogique parce qu’il évoque cette image familiale typique du passé. Cette sensation est juste un peu différente de celle d’une photo ou d’une vidéo prise avec ton iPhone. Une fois, j’ai acheté 100 appareils photo jetables qui avaient fait leur temps, je les ai eus à un bon prix. Au total, j’ai utilisé environ 200 appareils. Techniquement, c’était très difficile, vu que c’est un projet très imprévisible. On devait découvrir ce que la caméra pouvait faire. Parfois, le grain est très important, t’arrives pas à faire disparaître une certaine couleur, ou l’appareil est resté trop longtemps au soleil. Mais j’aime trop l’aspect onirique et nostalgique de ce genre de photos. Ils traduisent ce à quoi ressemble un souvenir dans ta tête.

