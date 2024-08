Anti-immigration et populisme ont dominé les élections italiennes

L’article original a été publié sur VICE News.

Après le dépouillement de plus de 75 % des votes ce lundi, aucune des trois principales coalitions ne semble en mesure d’obtenir la majorité requise pour gouverner. D’intenses négociations devraient donc avoir lieu au cours des prochaines semaines pour former un gouvernement.

Videos by VICE

Qui sont les grands gagnants?

Le mouvement 5 étoiles, eurosceptique et anti-establishment, et la Ligue du Nord célèbrent leur victoire aujourd’hui, se partageant plus de la moitié des votes.

La plus grande coalition politique à l’issue de ces résultats provisoires est celle de droite menée par la Forza Italia de l’ancien premier ministre Silvio Berlusconi. Mais, avec surprise, le parti le plus fort de cette coalition est maintenant la Ligue du Nord, un parti nationaliste et nativiste qui a obtenu environ 18 % des suffrages, un fort appui grâce auquel son nombre de sièges à la chambre basse passe de 22 à 123. Forza Italia, qui était vu comme le parti majeur, a recueilli seulement 14 % des votes.

Matteo Salvini, le chef de la Ligue du Nord, a aujourd’hui affirmé que son parti avait gagné le droit de diriger le nouveau gouvernement italien.

Au cours de la campagne, la Ligue du Nord avait adopté la position la plus ferme contre l’immigration. Son slogan « Les Italiens d’abord! » a touché une corde sensible de l’électorat, inquiet après l’entrée au pays de 600 000 migrants ayant traversé la Méditerranée dans les quatre dernières années, la plupart dans des bateaux de passeurs en provenance de Libye.

« Nous sommes envahis de revendeurs, de violeurs et de voleurs, et la Ligue est la solution », avait notamment clamé Matteo Salvini lors d’un rassemblement politique la semaine dernière.

Mais c’est le mouvement populiste 5 étoiles, fondé par l’humoriste, acteur et blogueur Beppe Grillo en 2009, qui est le parti le plus fort après cette élection. Le mouvement 5 étoiles est contre l’establishment, et propose des positions politiques puisées autant à droite qu’à gauche : dur en matière d’immigration, critique envers l’Union européenne, sympathique à la Russie, mais en faveur d’un revenu universel de base et la protection de l’environnement.

Qui sont les plus grands perdants?

Le parti de centre gauche de l’ex-premier ministre Matteo Renzi a subi la plus grande humiliation, ne recueillant que 19 % des suffrages pour l’instant, ce qui témoigne du rejet par les électeurs de l’establishment et de la social-démocratie. En raison des résultats, M. Renzi a annoncé sa démission.

« Les populistes ont gagné et le [Parti démocrate] a perdu », a écrit sur Facebook Andrea Marcucci, sénateur et membre du Parti démocrate.

La coalition de centre gauche formée avec Plus d’Europe devrait obtenir seulement 23,5 % des suffrages, en troisième place derrière la coalition de droite et le mouvement 5 étoiles.

Matthew Goodwin, membre de Chatham House, institut britannique consacré aux relations internationales, a dit à VICE que ces résultats s’inscrivent dans la tendance contre la social-démocratie traditionnelle qui a redessiné la carte électorale de l’Europe.

« La social-démocratie de centre gauche connaît une autre mauvaise élection et les partis qui sont durs en matière d’immigration et proposent de mettre un frein à l’accueil de réfugiés ont connu de très bons résultats, tout comme les populistes », observe-t-il.

« Que ce soit l’Italie, l’Allemagne, l’Autriche ou le Brexit au Royaume-Uni, nous observons un changement politique profond porté par des électeurs très inquiets relativement aux enjeux associés à l’identité, comme l’immigration, la sécurité nationale et le terrorisme. »

Qu’est-ce que ça signifie pour l’Europe?

La formation du prochain gouvernement italien exigera des semaines de négociations, et autant le mouvement 5 étoiles que la Ligue du Nord sont en position de force.

La formation d’une coalition sans le mouvement 5 étoiles est impossible, a d’ailleurs déclaré un de ses membres, et le porte-parole en économie de la Ligue du Nord a laissé entendre qu’une alliance avec le mouvement était possible.

Un gouvernement composé de ces deux partis serait assurément eurosceptique, opposé à l’intégration et aux restrictions budgétaires de l’Union européenne, et représenterait une embûche pour l’UE qui doit de plus en plus composer avec la montée du populisme dans ses États membres.

Les résultats ont été salués par des politiciens eurosceptiques des autres pays. « L’Union européenne va passer une mauvaise soirée… » a écrit sur Twitter Marine Le Pen, chef du Front national.

Steve Bannon, en Italie pour suivre la progression des partis populistes anti-immigration,a affirmé au journal italien Corriere della Sera qu’une alliance entre la Ligue du Nord et le mouvement 5 étoiles était « le rêve suprême ».

Pour plus d’articles comme celui-ci, inscrivez-vous à notre infolettre.

« Cette élection est cruciale pour le mouvement populiste mondial », a-t-il ajouté, présentant l’opposition à l’immigration comme une question de « souveraineté » pour les Italiens.