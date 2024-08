Après avoir réussi à casser Génie, j’ai voulu en savoir plus sur lui

Le 12 août dernier, aux petites heures du matin, je suis dans un chalet d’idiots, saoul comme il se doit de l’être dans ces occasions. Deux jours plus tôt, VICE a publié l’article sur ma tentative de troller Génie. Je n’ai pas tellement de nouvelles du monde des vivants, sauf de mon éditrice qui m’a écrit la veille :

Nice. I’ll drink to that, comme si j’avais besoin d’une raison. Puis je reçois un message à 4 h 57 du matin, un samedi… Pendant 10 secondes, je joue à deviner qui me booty call.

Videos by VICE

Génie? WTF, est-ce que j’ai commandé quelque chose sans le savoir?

J’ai tué Génie. Non, on a tué Génie. Envoyé à l’hôpital, sur le respirateur artificiel à se débattre pour survivre à la suite de l’article et de votre désir de l’inonder de demandes farfelues de tous bords tous côtés. C’est à ce moment-là, et en lisant vos divers commentaires, que je me suis rendu compte que je ne savais rien sur Génie à part qu’il exauce tous mes souhaits. Mais c’est qui, Génie? Comment il fait son argent? De quoi a l’air son quartier général? Est-ce qu’il a une armée de singes ailés qui parcourt la ville à la recherche de sacs banane et de Skittles rouges?

J’ai donc décidé d’aller rencontrer Génie dans sa caverne, même si je savais que ça briserait probablement mes rêves.

Où est le quartier général de Génie?

Mes rêves : Génie vit dans le bon vieux monde souterrain de Montréal. Celui que les Français veulent toujours découvrir quand ils arrivent en ville, avant de se rendre compte que c’est juste sept, huit lignes de métro qui se rejoignent avec des centres commerciaux et des food courts à perte de vue.





La réalité : Génie habite au deuxième étage d’un logement dans Rosemont.

De quoi ça a l’air?

Mes rêves : C’est la caverne d’Alibaba! Y a tous les trucs random possible, mais classés selon une logique qui m’échappe. Comme si on avait laissé un obsessif compulsif deux, trois jours dans la maison du pire hoarder.





La réalité : Classique appart de dudes un peu nerds. Un salon double, des ordis, deux, trois dudes. Pas de stock room plein de trucs dedans.





Qui est derrière Génie?

Mes rêves : Un vrai Génie, dans une lampe comme dans Aladdin. Je le rencontre, il devient mon meilleur ami, on fait le tour du monde et on a ben du fun ensemble.

La réalité : Génie est l’œuvre de deux gars, Mathieu Charette et Olivier Hudon. Olivier est le genre de gars qui a toujours une idée de start-up en tête. Ce n’est pas sa première tentative, mais c’est la première qui semble fonctionner pour vrai. Pas que les autres idées étaient mauvaises, mais des fois le timing n’est pas bon, la compétition est plus rapide, les lois nous bloquent.

Qui commande sur Génie?

Mes rêves : une gang de trolls pis de monde vraiment paresseux. Un mélange de moi et de moi en fait.

Une demande d’un client régulier, patient dans un hôpital. Il voulait des beignes Tim Hortons, un magazine Rolling Stone et du papier à rouler.

et du papier à rouler. Un salon de coiffure qui n’avait plus le produit nécessaire pour une cliente.

Une directrice artistique de plateau qui avait besoin d’un casseau de fraises, pas mûres, vertes et blanches.

Écrire un speech pour un mariage

pour un mariage Trouver une idée pour un bachelorette party



Un animateur pour une soirée de Loups-Garous

Un frisbee au parc

Deux gars pas creepy pour faire un trip à trois

À quoi ressemble leur équipe?

Mes rêves : Les singes ailés!

La réalité : Ils ont une équipe d’assistants-génie, qui travaillent un peu comme des chauffeurs Uber. Une fois connecté à leur application interne, un point s’allume sur la carte indiquant leur emplacement. Quand Mathieu et Olivier reçoivent une requête, ils la transmettent à l’assistant-génie le plus près. Ils ont aussi lancé un groupe Facebook pour les requêtes plus weirds : Géniebounty. Ils y publient les offres plus difficiles à réaliser et offrent une récompense à ceux qui les aident.

Comment Génie fait son argent?

Mes rêves : Ils n’en font pas. Ils font ça pour rendre le monde meilleur.

La réalité : Ils ne chargent pas plus cher que le prix de l’article demandé. Par contre, ils facturent un tarif de 26 $/h pour le temps de recherche et de livraison, donc environ 2,17 $ pour cinq minutes. Ça fait que si tu commandes un petit truc qui prend du temps, tu n’es pas vraiment gagnant. Ça risque de te coûter beaucoup plus cher. Par contre, pour plusieurs trucs relativement dans la même zone, le montant total sera assez compétitif.

Est-ce que Génie offrira son service en dehors de Montréal?

Mes rêves : Génie domine le monde!

La réalité : Fort possible, selon la demande et leur expansion. Ils songent déjà à couvrir la Rive-Sud et la Rive-Nord, et ensuite probablement la ville de Québec. Ils ont même reçu des demandes pour des franchises en Europe, mais une chose à la fois!

P.S. Les gars m’ont dévoilé comment ils ont réussi le coup des Skittles rouges dans le sac banane, mais j’ai promis de ne pas le dire. De toute façon, la magie serait brisée pour vous comme elle l’a été pour moi. Il vaut parfois mieux demeurer dans l’inconnu et continuer de rêver.