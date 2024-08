Personne dans Game of Thrones n’a appris quoi que ce soit

L’article original a été publié par VICE Canada.

Après la décevante bataille de The Long Night la semaine dernière, la menace des White Walkers est officiellement terminée. On se retrouve maintenant face à l’ultime ennemi de Game of Thrones, Cersei étant préparée à affronter ceux parmi les bons qui sont encore en vie après avoir stoppé le Night King.

Comme l’ont écrit les réalisateurs D.B. Weiss et David Benioff, un grand désordre régnait dans l’épisode d’hier soir, dans le but de préparer le terrain pour un combat à forces égales entre Cersei et Daenerys. D’une durée de 80 minutes, The Last of the Starks donne l’impression de comprendre deux épisodes en un, avec un début lent dans lequel les personnages profitent d’un répit bien mérité avant d’être rapidement éparpillés là où le fil narratif veut qu’ils soient, à la fois géographiquement et politiquement. Une grande partie de l’épisode montre l’after de la Bataille de Winterfell, dans lequel Gendry est fait lord avant être rejeté par Arya Stark, Ser Jaime déflore Ser Brienne, brisant ce faisant le cœur de Tormund Giantsbane, et la tension augmente entre le héros du Nord, Jon Snow, et la de moins en moins populaire reine des dragons.

Ensuite, il y a l’enjeu secret du sang targaryen de Jon Snow, qui sera en fait resté secret pendant à peu près dix minutes, ainsi que de la méfiance persistante entre les sœurs Stark et Daenerys Targaryen. Après, Daenerys perd l’un de ses deux dragons dans une embuscade, et Tyrion prononce un discours stupide pour obtenir la reddition de Cersei, auquel elle répond en exécutant la meilleure amie et conseillère de Daenerys, Missandei. (Une scène bien réalisée par David Nutter, qui montre l’exécution du point de vue de Grey Worm, le guerrier le plus stoïque de la série, qui ne peut se résoudre à regarder mourir son amoureuse.)

Tout ça ressemble un peu trop à la précédente saison, quand il se passait constamment une foule de choses en même temps, tout le temps — ce qui se passe souvent quand on avance à vive allure vers la fin d’une série. Mais l’inconvénient, c’est que personne — sauf peut-être Varys et Bran — ne prend le temps de réfléchir à ce qu’il fait. C’était une série dont la notoriété reposait sur les conflits entre groupes humains et leurs conséquences inattendues. Les personnages se sont complexifiés à la fois par leurs traumatismes personnels et les événements du monde qui les entoure. Des héros se sont transformés en méchants, et des méchants en héros, et les décisions prises, bien qu’imparfaites, avaient au moins du sens.

Alors que l’épisode de la semaine dernière faisait se succéder une série de décisions qui ont engendré plus de questions que de réponses, The Last of the Starks a confirmé que les personnages sont de plus en plus bêtes au fil des épisodes. Voici la liste des personnages qui ne semblent pas avoir appris la moindre chose.

Daenerys Targaryen

N’a rien appris de l’histoire des Targaryen









Est-ce que Daenerys a soudainement oublié son nom de famille? N’est-elle pas la même Daenerys Targaryen qui à son entrée dans Game of Thrones se faisait raconter la même histoire mainte fois par son père, le roi Aerys II Targaryen? La même Daenerys Targaryen instable qui a la mauvaise habitude de brûler ses ennemis? Et à qui chacun des conseillers a raconté de nouveau cette histoire, non? Fétichiser autant sa légitimité ne peut pas être sain. Dans une scène, Daenerys demande carrément à Jon Snow de garder ses racines targaryennes secrètes, particulièrement auprès de sa famille, dans l’intérêt de sa prétention au trône à elle. Dans une autre scène, obsédée par l’idée de prendre King’s Landing, elle fait fi du conseil de Sansa d’attendre que les troupes récupèrent, étant donné que la moitié de ses forces ont été décimées un épisode plus tôt.

C’est cette même Daenerys qui, dans la saison précédente, a déclaré qu’elle ne souhaitait plus être considérée comme la « reine des cendres » et a rejeté l’idée d’une attaque directe contre King’s Landing. Mais maintenant, elle a perdu un autre dragon et sa conseillère de confiance, Missandei — la seule femme noire de la série a eu la tête coupée — à cause de son manque de patience. Oubliez l’influence apaisante de Jorah Mormont ou les conseils de Tyrion. Elle est sur le point de perdre la tête.

Jon Snow

N’a rien appris de Ned Stark





L’exécution de Ned Stark aurait pu lui apprendre à mentir. Oui, c’est bien de prendre pour l’homme honorable, mais pour l’amour des anciens dieux, qu’il apprenne à ne pas dire la vérité crue à tout bout de champ.

Rappelant Ned par cette décision plus que toute autre, Jon promet à Daenerys qu’il ne révélera pas ses racines targaryennes afin de soutenir sa revendication du trône. Dans la scène suivante, cependant, il fait exactement le contraire avec ses sœurs Stark, qui font toutes les deux autant confiance à Daenerys qu’à un Lannister — car il ne peut pas mentir, je suppose. C’est une tradition chez les Stark que de se faire tuer à cause de sa grande gueule. Puis Sansa parle de Jon à Tyrion, et Tyrion parle au déloyal Varys. Bien sûr, ça n’aura aucun effet sur le destin de Daenerys… You know nothing, Jon Snow.

Gendry

N’a rien appris en parlant avec Arya





Imaginez que vous venez de tuer l’invincible Night King et qu’un gars à qui vous pouvez aisément botter le derrière vous demande essentiellement de devenir sa femme au foyer. Gendry n’a rien appris en parlant avec Arya et il n’apprendra jamais. Je suis sûr qu’il y a une bonne dame dans les Stormlands pour toi, mon ami.

Tyrion

N’a rien appris de sa famille









Croyez ce qu’a dit Sansa à Tyrion plus tôt cette saison, dans A Knight of the Seven Kingdoms : « Je pensais que tu étais l’homme le plus intelligent qui soit ». C’est ce qu’elle lui dit parce qu’il a cru à la « promesse » de Cersei. Et elle n’a pas besoin de s’expliquer, car on s’est tous dit la même chose au sujet de ce cher Tyrion : non, il n’est plus l’homme le plus intelligent de Game of Thrones. Au fil des ans, nous avons vu Tyrion survivre parmi les Lannister, Littlefinger, Varys et d’autres qui manipulent et trahissent comme des maîtres. Il devrait aujourd’hui être le maître des maîtres dans l’art de monter les gens les uns contre les autres. C’était peut-être le vin. Il semble que notre Tyrion ait oublié comment jouer à ses vieux jeux ou, pire, qu’il ait attrapé la naïveté de Jon Snow.

Il est difficile d’imaginer, par exemple, que le Tyrion de la première saison informerait Varys — le chef des espions qui a servi cinq ou six dirigeants différents — que Jon est le prétendant légitime au Trône de fer. Il est également difficile d’imaginer que ce Tyrion négligerait d’avertir Daenerys de la propagation de cette information. Enfin, cet ancien Tyrion ne se serait jamais attendu à ce que sa sœur Cersei dépose les armes devant quiconque aux commandes d’une armée épuisée, en particulier une personne qui envoie comme porte-parole un frère qu’elle déteste absolument.

Au moins, il a bien négocié avec Bronn, comme dans le bon vieux temps de la saison 1.

Jaime Lannister

N’a rien appris sur Cersei





Il s’agit davantage de ce que Jaime n’a pas fait, plutôt que ce qu’il devrait faire (tuer une reine). Soyons honnêtes. Jaime comprend mieux Cersei que presque tout le monde. Il a été son amant, le près d’enfants qu’elle a mis au monde et a passé la plus grande partie de sa vie à ses côtés. Comme c’est aussi un homme qui a combattu sur les champs de bataille au nom de sa sœur (et, comme il nous l’a rappelé, qui a poussé un enfant par une fenêtre pour elle), il n’y a aucune raison qu’il soit absent de la planification d’une attaque contre les Lannister. Dans le but de se racheter en stoppant sa sœur, on s’attend à ce qu’il rappelle à Daenerys la force de Cersei, son habitude constante de tendre des embuscades à ses adversaires. Qu’il parle au moins à Daenerys des armes anti-dragons que les Lannister ont commandé en quantité industrielle.

En ce qui a trait aux leçons non apprises, elles sont évidentes quand Jaime croit toujours qu’il est aussi terrible que Cersei. Qu’il peut l’amadouer d’une manière ou d’une autre. Oui, il a presque été ce genre d’antihéros, mais la tragédie, c’est qu’il ne voit toujours pas à quel point sa sœur est loin.

L’armée targaryenne

N’a rien appris à l’épisode 3, The Long Night





Game of Thrones a bien montré qu’il n’est jamais bon de se lancer précipitamment dans une guerre. Jon « Leeroy Jenkins » Snow l’a testé encore et encore. Dans l’épisode 4, celui dans lequel on ne voyait pas grand-chose, l’armée targaryenne a été pratiquement décimée à cause d’erreurs stratégiques. On s’attendrait à ce que cette armée suive les conseils de Lady Sansa et soit prudente après une déroute pareille, mais non. Apparemment, retourner à Dragonstone, qui n’est pas gardé, sans éclaireurs, sachant que l’ennemi possède une flotte maritime supérieure est une bonne idée. N’oublions pas non plus que Daenerys a perdu un dragon et que l’autre est blessé. S’ils étaient vraiment ses bébés, la sécurité serait la priorité. Elle a déjà fait face à des flèches colossales, comment peut-elle les avoir oubliées?

Bran « la corneille à trois yeux » Stark

N’a rien appris de sa vie quand il était simplement Bran









C’est le membre de la famille Stark qui dispose d’un accès à chaque histoire. Mais il ne fait rien faire alors que ses amis meurent, ne choisissant qu’occasionnellement de se se servir de ses capacités pour en prévenir certains et montrer la responsabilité d’autres. Malgré tout ce qu’il est capable de faire pour le bien de l’humanité, il se contente de prononcer des paroles cryptiques ou de donner des indices et des renseignements de temps en temps. Un peu comme Game of Thrones actuellement.

