Arrêtons de faire semblant qu’Elon Musk est cool

Pendant près de deux semaines, le monde entier a retenu son souffle, alors que 12 jeunes joueurs de soccer et leur entraîneur étaient coincés dans une grotte en Thaïlande. L’opération de sauvetage a nécessité un groupe d’experts et plusieurs jours de planification stratégique. Et malgré tout un des sauveteurs a perdu la vie après avoir apporté des rations aux enfants.

Mais une personne avait la solution pendant tout ce temps. Expert dans aucune des disciplines qui auraient pu contribuer à ce sauvetage, le milliardaire canado-africain Elon Musk est persuadé qu’il aurait pu sauver l’équipe de soccer au grand complet. D’après lui, un sous-marin construit avec des pièces recyclées d’anciens vaisseaux de sa compagnie d’exploration spatiale, SpaceX, aurait pu se faufiler dans les passages étroits et sinueux de la grotte.

Quand Vern Unsworth, un des plongeurs qui a effectué la mission d’évacuation, a fait remarquer que le plan du sous-marin n’aurait pas fonctionné, il a manifestement touché une corde sensible. Musk a répondu comme l’aurait fait n’importe quelle personne sensée et raisonnable : en traitant Unsworth de « pédo ».

Ce n’est pas le premier truc sketch que fait Elon Musk. S’il s’est fait un nom en faisant mine d’être un bon gars en inventant PayPal et en ne déposant pas de brevets sur les avancées technologiques que créaient ses entreprises, il reste que Musk, comme tous les milliardaires mégalomanes, n’est pas réellement cool.

Malgré ses apparences de jeune gars branché de Silicon Valley, avec sa blonde hipster montréalaise et son soi-disant engagement dans la cause des changements climatiques, Musk a été donateur principal à un comité d’action politique républicain. Si la supposition universelle veut que le monde de la techno soit libéral, il se rapproche beaucoup plus du libertarianisme. Certes, Musk a aussi fait des dons à des comités démocrates, mais s’il s’inquiète autant des changements climatiques, pourquoi a-t-il versé 40 000 $ à un groupe qui en nie les preuves scientifiques?

La réponse simple : parce que ça lui est profitable.

Avec Tesla Motors, le milliardaire de 47 ans a créé une révolution. Pour la toute première fois, une compagnie créait des voitures qui étaient à la fois 100 % électriques, élégantes et à la fine pointe de la technologie. De plus, en 2014, il s’est fait connaître de tous en rendant publics tous les brevets de Tesla, au nom du progrès et de l’innovation. Toutefois, Tesla a présentement de graves problèmes financiers, et ce sont les employés de Musk qui en écopent. Les employés sont surmenés et sous-payés. Lorsqu’ils ont tenté de se syndiquer, les plus militants se sont fait virer, et Musk s’est personnellement adressé aux travailleurs en leur implorant de ne pas se syndiquer, leur promettant en échange des yaourts glacés.

Les décisions de ce genre ne sont pas celles d’un mec « bien », et il s’en rend tranquillement compte. Avoir traité un héros de pédophile parce que Musk avait l’ego froissé pourrait lui valoir une poursuite pour diffamation. Les actions de Tesla sont en baisse parce que la compagnie ne construit pas les voitures assez rapidement. Ses idées sont de plus en plus farfelues et les gens commencent à se rendre compte que quelque chose cloche chez lui.

Elon Musk est plusieurs choses : un visionnaire, un investisseur remarquable et un innovateur sans précédent. Mais il y a une chose qu’il n’est pas, et qu’il ne sera jamais : cool.

