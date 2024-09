Des sextoys partout dans l’histoire de l’art

Attention, l’article ci-dessous peut être considéré comme NSFW.

On ne sait pas trop comment l’idée est née, ni a qui on doit l’atribuer. The Hitachi Magic Wand Throughout History est un projet aussi étonnant qu’amusant. Pour ceux qui ne connaitraient pas la baguette magique de Hitachi, il s’agit d’un “masseur” qui – parait-il – fait des miracles s’il est correctement utilisé. Depuis mai dernier et un premier American Hitachi qui reprenait le fameux American Gothic de Grant Wood, le dit sextoy se retrouve dans toute l’histoire de l’art. Si on a jamais douté des occupations des filles de Klimt, on est nettement plus surpris de voir Napoléon peint par Jacques-Louis David se promener à travers les Alpes avec son vibromasseur.

Retrouvez ci-dessous notre selection, et n’hésitez pas à vous rendre sur le site pour découvrir tous les tableaux.

Click here for more of The Hitachi Magic Wand Throughout History’s art history orgasms.

