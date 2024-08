Les oeuvres d’art du Horst Festival à travers les yeux des mioches

Horst Arts & Music Festival, c’est l’un des festivals de musique électronique les plus en vogue en ce moment en Belgique. L’orga ne se limite pas uniquement à de la musique, mais s’investit aussi pour proposer un festival engagé sur différentes représentations des arts. Le site est parsemé de petites et grandes œuvres, et certaines sont un peu plus spé que d’autres. En gros, Horst, c’est un grand terrain de jeu sur lequel les artistes peuvent laisser leur créativité s’exprimer sans limites.

Ces œuvres ne sont pas spécialement faites pour être jugées par des grands noms de la discipline qui, souvent, veulent juste se la péter et exhiber leurs connaissances en matière d’art. Histoire de changer de perspective, on a demandé à des bambins de donner leur avis sur ce qui était proposé niveau installations. Sans gêne et sans filtre.

Theo (7 ans)

Meriem Bennani – Foto: Illias Teirlinck

VICE : Qu’est-ce que tu vois là ?

Theo : On dirait l’espace. Ce serait plus cool si ça pouvait se déplacer.

T’aimerais aller dans l’espace toi ?

Oui.

Et tu ferais quoi, une fois dans l’espace ?

Voler et boire du lait vert.

Vert ?! C’est bon ça ?

Oui ! Et ça donne des super-pouvoirs.

Et ce serait quoi ton super-pouvoir ?

Voler.

Hanne (8 ans)

Farah Al Qasimi – Foto: Dieter Van Caneghem

VICE : Ça te fait penser à quoi ça ?

Hanne : À des fleurs, des champignons. À la nature.

C’est quoi ta fleur préférée ?

Cette fleur bleue. Elle est toute belle et elle pend comme ça.

T’en as déjà vu des comme ça dans la vraie vie ?

Oui, j’ai déjà vu beaucoup de fleurs dans ma vie. Ça me rappelle l’école, j’en vois plein là-bas. C’est à l’école que y’a le plus de fleurs.

T’aimes bien dessiner des fleurs ?

Oui. Je dessine beaucoup de fleurs. Souvent en bleu, c’est ma couleur préférée.

Chez toi, t’as beaucoup de fleurs dans ton jardin ?

Non, parce que je viens d’avoir un petit chien et si j’avais des fleurs, il détruirait tout dans le jardin. Mais peut-être qu’on en plantera plus tard. Quand il risquera pas de faire pipi dessus.

Et les champignons alors ?

Ils sont trop mignons ! Celui-là a l’air un peu bizarre, il est complètement à l’envers, mais bon, c’est comme ça, c’est la nature !

Isabelle (12 ans)

Mark Leckey – Foto: Illias Teirlinck

VICE : T’aimes bien cette œuvre d’art ?

Isabelle : Je trouve que les gens assis devant sont trop moches.

Et si on leur demande de dégager ?

Je dirais alors que c’est beau, et créatif.



Qu’est-ce qui est créatif selon toi dans cette démarche ?

Les nuages ont une belle forme et les couleurs sont très belles aussi.

T’aimerais bien mettre ça dans ta chambre ?

Oui !

Tu paierais combien pour l’avoir ?

Mmmmh, 10 euros peut-être…

Arno (9 ans)

Marc Leschelier – Foto: Illias Teirlinck

VICE : T’en penses quoi de cette sculpture ?

Arno : Je trouve ça cool. Je vois des couvertures. C’est exactement comme un bâtiment qui doit encore être terminé. On dirait comme une espèce de château. Je trouve que c’est un peu moche parce qu’il y a des couvertures blanches dessus. Je dirais que ça ressemble aussi à une église parce que ça fait comme une pointe tout en haut.

T’aimerais avoir cette œuvre d’art dans ta chambre ?

Non, c’est trop moche.

Et dans ton jardin alors ?

Oui.

Pourquoi ?

Parce qu’on peut y rentrer. C’est super, j’aimerais bien vivre dedans.

Vivre dedans ? Pourquoi faire ?

Manger.

Chloé (10 ans)

Serapis – Foto: Illias Teirlinck

VICE : On est face à quoi là ?

Chloé : Le plafond est fait de tissus blancs et le sol est fait de cercles.

Ça te rappelle quelque chose ?

Les cercles au sol sont exactement ceux d’un OVNI.

Tu crois aux OVNIS et aux aliens ?

Bien sûr, pas toi ?

Euh… et t’as peur d’eux ?

Non, du tout. Au contraire, ça serait bien qu’ils m’emmènent avec eux.

Tu ferais quoi avec des extraterrestres ?

Je jouerais à cache-cache ! Ou à touche-touche, ça dépend.

Lou (9 ans)

Joe Namy – Foto: Illias Teirlinck

VICE : T’aimes bien cette voiture ?

Lou : C’est pas très joli, c’est pas beau à voir. Je pense pas que ce soit très créatif.

Tu l’aurais imaginée comment cette voiture, toi ?

Bah, une voiture sans ce truc moche à l’intérieur. C’est un peu bizarre. J’aurais préféré voir une voiture cassée avec ce truc dedans.

Pourquoi cassée ?

Parce que j’aime ça, les voitures cassées, ça fait plus vieux, plus un truc d’époque. Là comme ça, ça fait trop moderne, j’aime pas.

C’est quoi ce truc à l’arrière ?

Une radio.

Tu dirais que l’artiste a voulu faire passer quel message ?

Qu’à l’époque, y’avait des voitures, mais pas d’électricité. Et fallait emporter sa propre radio dans la voiture si on voulait écouter de la musique. Aujourd’hui, c’est pas si compliqué, ça marche automatiquement. Il voulait sûrement montrer que c’était peut-être pas le cas à l’époque.

