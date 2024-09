La salade d’artichauts pimpée

Portions : 6

Préparation : 10 minutes

Temps total : 20 minutes

Ingrédients



pour la vinaigrette au citron :

1 citron, zesté et dont on a récupéré les supêmes ; mettre le jus de côté

entre 1 et 2 petites cuillères de miel

une demi petite cuillère de sel de mer

6 cl d’huile d’olive vierge extra



pour la salade d’artichaut :

12 cl de yaourt à la grecque

du sel de mer et du poivre fraîchement moulu

environ 300 g de coeur d’artichaut en boîte coupés en deux dans le sens de la longueur

8 radis, coupés en fines petites tranches

environ 60 g d’oignon nouveau, finement ciselé

1 paquet de salade fraîche mélangée

1 citron

1 branche d’estragon

200 g de chips de patate douce salée

Instructions

1. Commencez par la vinaigrette : zestez le citron dans le bol d’un robot de cuisine multifonction. Tranchez l’extrémité basse et haute de votre citron et, à l’aide d’un couteau, pelez la peau qu’il reste entre les deux. Prenez la chair de citron obtenue dans une main, au-dessus du bol, et levez les suprêmes de citron pour ne garder que les quartiers dans le bol. Pressez le jus de ce qu’il vous reste dans les mains. Ajoutez le miel et le sel au mélange obtenu et mettez en marche le fouet. Alors que la machine tourne, ajoutez l’huile par petits filets régulier pour créer une émulsion. La vinaigrette se conserve au frigo dans une boîte hermétique, pendant au moins 3 jours. Sortez-la du frigo, à température ambiante, et secouez bien avant de vous en servir.

2. Dressez votre salade : mélangez le yaourt et une bonne pincée de sel dans un petit bol. Répartissez ensuite le yaourt sur toute la surface d’un plat de service. Dans un grand bol, mélangez les artichauts, le radis, l’oignon, la salade et la vinaigrette. Assaisonnez à votre goût avec sel et poivre. Disposez votre salade sur le plat. Zestez du citron par-dessus la salade et parsemez-là avec un peu d’estragon. Émiettez les chips par-dessus votre plat, en gardant de gros morceaux. Servez aussitôt.