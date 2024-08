Les artistes de la Straussfest nous racontent leur premier Dour

Pour sa 31e édition, le festival de Dour a laissé le choix de programmation de la Boombox, reconvertie en Staussfest, à Roméo Elvis avec une line-up 100% Strauss. Nous sommes allés à la rencontre d’Ana Diaz, Lord Gasmique et Venlo, artistes belges proches du rappeur, pour leur demander de nous raconter leur premier Dour en tant que festivalier, mais aussi en tant qu’artiste.

Ana Diaz

VICE: Salut Ana, c’était comment ton premier concert à Dour ?

Ana Diaz: Incroyable, c’était trop bien et je n’étais pas trop stressée. J’en ai trop profité, c’était mon but et c’était réussi. Je pense que le public était chaud aussi.

En tant que festivalière t’avais déjà fait Dour ?

J’ai fait Dour pour la première fois en 2008 et j’ai recommencé 8 années d’affilée. Toutes les éditions étaient bien mais je pense que c’est la première qui reste inoubliable. Je ne connaissais pas et c’était incroyable.

Du coup tu vas rester encore longtemps sur le site ?

Je reste aujourd’hui toute la journée et toute la nuit. Je voulais voir Venlo et Lord Gasmique mais c’est raté vu que je suis bloquée avec vous ! Non plus sérieusement, je suis curieuse de voir Shy FX.

Comment tu t’es retrouvée sur la Straussfest ?

Via l’Oeil Ecoute Laboratoire (OEL), les studios où j’enregistre. Roméo enregistre là-bas aussi et je le connais bien donc ça s’est fait.

C’est quoi pour toi une journée réussie à Dour ?

Je pense que la journée idéale c’est d’arriver et de trouver une bonne place pour ta tente – parce que sinon c’est la misère -, ne pas devoir trop faire la file toute la journée, voir des concerts depuis la barrière tout devant et surtout, le plus important, boire beaucoup d’eau… Oui de l’eau!

Et l’inverse, si tu te lèves du mauvais pied et que tu sais que ta journée va être pourrie ça donnerait quoi ?

Le pire c’est de se réveiller en canicule dans une tente où tu ne peux plus respirer, que l’eau est à 1 km – bon c’est pas si loin mais ton corps ne veut pas faire l’effort. C’est le pire truc. T’as zéro énergie pour profiter du meilleur festival… Mais tu trouves souvent quelqu’un qui le fait pour toi!

Venlo

VICE: Ça a donné quoi cette première scène tout seul à Dour ?

Venlo: C’était beaucoup trop chaud, j’ai kiffé. Se retrouver de l’autre côté de la scène c’est autre chose. Les gens faisaient des pogos, ils connaissaient mes paroles, ça faisait vraiment plaisir.

T’étais déjà venu en tant que festivalier ?

Je suis venu trois fois quand j’étais plus jeune, en camping. Les dernières années je suis venu accompagner des rappeurs et faire des micro-scènes. Ce n’était pas encore la vraie stage mais je connais un peu Dour.

Ça représente quoi Dour pour toi ?

La fête, plein de délires de jeunesse à 16 ans. Dour c’est l’amour. J’ai jamais vu une bagarre ni de phases bizarres. Ici tout le monde te sourit.

On ressort souvent avec des anecdotes de Dour, c’est quoi la tienne ?

J’ai une mémoire de merde, c’est chaud. Mais je me souviens il y a deux ans j’ai backé un autre rappeur belge, Convok, on n’avait pas prévu de rester et on n’avait aucun endroit pour dormir. On a improvisé ça sur une chaise longue en plein milieu du camping festivalier avec nos bracelets artistes. C’était inédit de passer sur la scène la journée et se finir sur une chaise de camping.

T’as vu le reste de la programmation, t’attends un concert avec impatience ?

Déjà j’attendais mon concert avec impatience. Sinon je fais comme tout le monde j’attends le jugement d’A$AP Rocky, j’aimerais bien voir ça et qu’il sorte de prison. Vous lui avez parlé vous ? Vous savez s’il va sortir ? [ndlr: A$AP Rocky a été annulé]

Non, j’ai pas son numéro, désolé.

Lord Gasmique

VICE: C’est la première fois que tu jouais seul sur une stage de Dour, c’était comment ?

Lord Gasmique: C’était le feu, je dédicace ça à tous ceux qui étaient là, mais pas aux autres. Il ne fallait pas rater ça. Je savais que ça allait se passer comme ça, les gens viennent se défoncer la gueule, s’éclater la gueule. Grosse force à Roméo d’avoir fait ça pour qu’on mette le feu.

Tu restes encore faire la fête après ?

Je sais pas, c’est quitte ou double. Soit je reste cinq jours soit je pars maintenant. Il y a Kaytranada qui joue, je suis grave chaud. ASAP Rocky s’il sort, challah pour lui. [ndlr: A$AP Rocky a été annulé] Mais Kaytranada j’adore. Si tu le croises, dis-lui!

Il représente quoi ce festival pour toi ?

Dour c’est les abysses, c’est les portes de l’enfer. Sans foi ni loi, chacun sa merde, mais tous ensemble et c’est l’éclate. J’étais scout à la base, c’est un peu pareil en festival sauf que tu dépenses tout ton biff et tu te défonces la gueule jusqu’à pas d’heure. J’aime le délire. Les gens oublient la pression, les examens et le travail pour se défoncer grave.

Comment as-tu été contacté par Roméo pour faire partie de la Straussfest ?

Roméo, c’est le grand frère. Il était curateur de la scène du coup il a pu faire son petit festival dans le festival. Vu que je suis son reuf il a dû se dire: « Je dois mettre Lord quand-même ».

C’est quoi ta journée idéale à Dour ?

Tu te réveilles à 13h avec un soleil qui ne te tape pas trop sur le front. T’ouvres une bière, tu pètes un joint, t’as une journée avec que du feu sur scène à chaque créneau horaire. L’année passée on a fait les défoncés et on a raté plein de trucs, on s’est senti cons. Donc la journée idéale c’est un max de défonce sans tomber. Un max de pogos. Un max de sales artistes. Un max de frères.

Et du coup la pire journée ?

S’endormir grave tard à cause de la défonce et se lever grave tôt avec la chaleur et la sueur sur ton visage, man. Tu trouves enfin la motivation de sortir de ta tente et il pleut, à 9h du matin, t’as plus rien de propre ni de sec et en plus ce jour-là t’as que des artistes que tu ne connais pas trop. L’enfer de vagabonder trop fort. Je reviens des Ardentes là, j’étais avec une sale équipe. Un jour, à 16h, j’étais trop défoncé, j’avais l’impression de rentrer de soirée, mes potes devaient me porter, les fans me passaient devant je ne savais pas quoi faire. Mais au final c’était carré.

