Imprimez des morceaux de musique en 3D et lisez-les avec votre portable

C’est devenu une sorte de marronnier de l’impression 3D : convertir en forme des sons. Mais quand bien meme on a vu cette pratique sous presque toutes les coutures, difficile de ne pas s’arrêter sur les créations du studio REIFY. Basée à Brooklyn, cette jeune équipe imprime à l’aide de toutes sortes de matériaux – plastique, bronze, fibre de noix de coco… – les retranscription dans l’espace de morceaux cultes. Allant du country à la musique classique en passant par des hits pop et autres tubes rock, les objets REIFY prennent de nombreuses formes et au moins autant de couleurs.

Le twist c’est qu’une fois que vous vous êtes procuré l’application REIFY, les sculptures prennent vie et se mettent à chanter une fois scannées. Derriere le projet on retrouve la CEO de REIFY, Allison Wood, ainsi que Kei Gowda, le developpeur David Lobser et la UX/UI designer Christine Whitehall. Le projet a été réalisé durant leur passage au museum-led incubator. Aujourd’hui l’équipe a son propre atelier dans Bushwick et cherche à imprimer des albums entiers.

“Spin, Spin” par Gordon Lightfoot

“From The Morning” par Nick Drake

“How Music Works” par David Byrne

“La Chevauchée des Walkyries” par Richard Wagner

Retrouvez l’ensemble de leurs travaux sur le compte Instagram, Tumblr, ou sur leur site.

