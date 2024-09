La NASA invente le pain « sans miettes » pour sauver la vie des astronautes

Parmi les questions posées au spationaute français Thomas Pesquet lors de la conférence célébrant son retour sur Terre, certaines tournaient autour de la mort, d’autres sur sa santé. Mais personne n’a osé lui demander si l’on pouvait ouvrir une franchise Subway à l’intérieur de la Station spatiale internationale.

La question mérite pourtant d’exister alors que des scientifiques viennent de développer un pain « sans miettes » destiné à être consommé dans l’espace. Une aubaine pour les futurs astronautes qui attendaient impatiemment de pouvoir se beurrer des tartines en orbite. La pâte à pain, ainsi que le four qui permet de la cuire, devrait être testée lors de la prochaine mission allemande sur l’ISS.

Videos by VICE

LIRE AUSSI : De la terre à l’espace, une histoire accélérée de la nourriture en barre

Dans l’optique de voyages spatiaux de plus en plus longs – et en attendant l’ouverture d’une zone de tourisme sur Mars – c’est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu’il était grand temps de passer un cap niveau bouffe galactique. Fini le Tang et les barres protéinées, bonjour les produits frais.

En tout cas, c’est le pari qu’a fait Sebastian Marcu, le fondateur de Bake In Space, une société spécialisée dans les denrées alimentaires spatiales, qui a constaté que le pain pouvait poser de sérieux problèmes. En 1965, deux astronautes américains avaient apporté à bord de Gemini 3 et sans l’aval de la NASA un sandwich au corned-beef. Les miettes du pain de seigle avaient profité de l’environnement en micropesanteur pour foutre un bordel sans nom dans la navette.

La NASA se rend compte assez vite que la miette est un nid potentiel à emmerdes pour les astronautes. Coincée dans un panneau électrique, elle peut par exemple provoquer un court-circuit ou un incendie. En conséquence, la NASA interdit le pain de toutes ses missions spatiales. Les astronautes gourmands qui ont une passion pour la mie et les sandwichs doivent se contenter depuis de tortillas.

LIRE AUSSI : La lune de Saturne ressemble quand même vachement à un ravioli

Mais grâce à Bake In Space, le pain « sans miettes » verra bientôt le jour. La société a travaillé avec le centre aérospatial allemand et des chercheurs pour le créer. Il sera donc possible de manger du pain à bord de l’ISS et surtout de le cuire grâce à un nouveau four spécialement destiné à sa confection et développé par OHB System.

Comme le souligne le site de Bake In Space, « l’odeur du pain frais évoque généralement des souvenirs de bonheur et c’est un facteur psychologique important ». Même si la première miche à voyager dans l’espace depuis 1965 sera allemande, on est heureux d’apprendre que les astronautes ne seront plus à la merci d’une miette.