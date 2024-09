Attaque à Nice : le résumé de la conférence de presse du procureur Molins

En fin d’après midi ce vendredi, au lendemain de l’attaque, le procureur de Paris François Molins a fait un premier point sur l’enquête et a livré un nouveau bilan. Voici les informations à retenir après cette conférence de presse.

• Le bilan

Le procureur a d’abord fait part de sa « pensée émue envers les victimes de cette nouvelle barbarie terroriste ». Il a ensuite donné un nouveau bilan pour cette fin de vendredi après-midi : « 84 personnes sont mortes dont 10 enfants et adolescents ».

Il y avait à ce moment 202 blessés, dont 52 en « état d’urgence absolue », c’est-à-dire entre la vie et la mort. « Ce bilan est toujours provisoire et peut être modifié à la hausse » a dit le procureur.

L’homme qui conduisait le camion a été abattu, a rappelé le procureur avant de souligner « l’engagement des policiers primo intervenants pour neutraliser cet individu » et de rendre hommage « à l’ensemble des services de l’État ».

Il a ensuite été précisé que tout était fait pour aller au plus vite en ce qui concerne l’identification des victimes. Une cellule d’aide aux victimes est joignable au 0143175646.

Une enquête a été ouverte pour assassinat et tentative d’assassinat, en bande organisée et en lien avec une entreprise terroriste. Quatre magistrats du parquet de François Molins ont rejoint Nice dans la nuit pour mener l’enquête et l’action de la police judiciaire.

• Les faits

François Molins a ensuite présenté un déroulé des faits tels qu’ils ressortent après les premiers éléments de l’enquête.

Jeudi 14 juillet, vers 22h45, un homme circulait seul à bord d’un camion frigorifique de 19 tonnes, un véhicule loué qui devait être rendu le 13 juillet. Il est monté sur la promenade des Anglais et a roulé sur environ 2 kilomètres entre les numéros 11 et 147 de la promenade en percutant de très nombreux spectateurs du tir de feu d’artifice du 14 juillet.

Le terroriste a tiré à plusieurs reprises sur trois policiers à hauteur de l’hôtel le Negresco. Le camion a encore roulé sur près de 300 mètres. Le tireur est ensuite neutralisé à la hauteur du Palais Méditerranée.

Dans la remorque du camion on a retrouvé un vélo et des palettes. Dans la cabine du camion on a retrouvé un pistolet, des cartouches percutées et non percutées, un chargeur, des fusils d’assaut et un pistolet qui étaient eux factices, une grenade qui était percée. Un téléphone portable a également été récupéré, avec une carte conducteur et une carte bancaire aux noms du suspect dont l’identité a été confirmée par les tests papillaires.

Il s’agit donc d’un homme de nationalité tunisienne. Son ex-épouse est en garde à vue depuis ce matin. L’homme était connu de la police et de la justice pour des faits de menaces, violences et dégradations. Il a été condamné en 2016 pour vol avec violence et avec armes.

En revanche cet individu était totalement inconnu des services de renseignement locaux et nationaux. Il ne faisait pas l’objet de signalements ou de fiches.

La vidéo surveillance le montre en train de se rendre vers le camion à vélo, plus tôt dans la soirée. C’est ce vélo qui sera retrouvé à l’intérieur.

Le domicile du conducteur a été perquisitionné, du matériel saisi.

Le procureur a conclu sa déclaration en expliquant que l’enquête visera à déterminer les conditions qui ont permis à l’auteur de l’attaque de se procurer une arme et le camion, mais aussi s’il a bénéficié de complicité d’organisations terroristes islamistes. François Molins a relevé le fait qu’il n’y avait pas encore eu de revendication à ce moment, mais que ce type d’action s’inscrivait dans les appels au meurtre proférés par des organisations terroristes.

