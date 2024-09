Au beau milieu du désert, un mirage

Au pied des montagnes de San Jacinto, dans la vallée de Coachella, semble flotter un véritable mirage. De loin, l’aride paysage californien se renvoie sa propre image. Notre vue se brouille, on n’est plus très sûrs de ce que l’on voit. On se rapproche et l’on croit alors percevoir les contours d’une maison de plein-pied. Quand on y arrive tout à fait, l’illusion se meurt. On comprend alors : il s’agit d’une habitation fantoche, entièrement revêtue de miroirs, lui permettant de se fondre dans son environnement.

Cette installation photogénique, très justement intitulée Mirage, est une création de l’artiste américain Doug Aitken pour le projet « Desert X » — une exposition en plein air dont on vous avait déjà parlé ici. Couverte de glaces, autant à l’extérieur qu’à l’intérieur, Mirage emprunte sa forme aux ranchs traditionnels de l’Ouest américain des années 20 et 30. De larges baies sur l’une de ses façades permet d’embrasser largement la vue imprenable qui s’offre aux visiteurs qui viennent s’y aventurer. On vous en offre un aperçu ci-dessous.

Videos by VICE

Si vous allez la chance de vous aventurer dans la vallée de Coachella avant le 31 octobre 2017, ne manquez pas d’aller rendre visite à Mirage. Plus d’infos sur « Desert X » en cliquant ici et sur Doug Aitken en cliquant là.