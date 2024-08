Au Canada, 60 % de la nourriture se retrouve aux poubelles

Au Canada, 35,5 millions de tonnes métriques de nourritures sont jetées ou gaspillées par année, selon une étude commandée par Second Harvest, une association qui lutte contre le gaspillage alimentaire. L’étude estime à 49,46 milliards de dollars la valeur de cette nourriture gaspillée et potentiellement récupérable.



Cette étude serait la première du genre. Elle a été financée en grande partie par la Fondation Walmart, et Martin Gooch, l’un de ses auteurs, soutient qu’elle serait la première à ne pas se baser seulement sur des estimations, mais à analyser des données qui proviennent des industries et de multiples sources vérifiées par des experts.

L’étude nous apprend qu’un foyer canadien moyen jette des centaines de dollars de nourriture chaque année, et donne des exemples frappants de gaspillage ordinaire : les pommes qui pourrissent sous les arbres en raison du manque de main-d’œuvre, le surplus de lait qui est jeté dans les égouts, les milliers d’hectares de produits enterrés en raison de commandes annulées et les poissons qui sont attrapés pour être rejetés morts dans l’eau.

Jointe par téléphone, Lori Nikkel, la directrice de Second Harvest, raconte à quel point elle a été choquée par les résultats de l’étude et l’ampleur du problème. « Le fait qu’on gaspille plus qu’on consomme est vraiment choquant », dit-elle.

Elle relève également des dates de péremption, montrées du doigt dans l’étude. « Il y a beaucoup de confusion autour de ces dates de péremption, explique Lori Nikkel. Les gens pensent que c’est réglementé par le gouvernement, mais c’est faux. Ce sont les producteurs qui décident des dates de péremption. Et ce ne sont pas des dates de “péremption”, mais des dates “meilleur avant”, c’est une grande différence. “Meilleur avant” ne veut pas dire “horrible après”. »

Ces dates « meilleur avant » incitent les Canadiens à jeter et à gaspiller de la nourriture encore comestible, explique-t-on dans l’étude. « En réalité, on peut congeler toute notre nourriture, commente Lori Nikkel, on peut congeler des œufs par exemple, les gens ont peur qu’ils craquent, mais un œuf un peu craquelé est toujours comestible! »

L’étude explique également que cette nourriture jetée produit plus de 22 millions de tonnes de gaz carbonique, un des facteurs responsables du réchauffement climatique. « Les gens ne pensent pas que ce qu’ils gaspillent a un impact sur l’environnement, on se dit que nos gestes ne changent rien, mais c’est faux. »

Pour la directrice de Second Harvest, les Canadiens jugent mal la nourriture dont ils disposent. « On a tellement de nourriture au Canada, on est chanceux et on ne sait pas l’apprécier. Dans les années 40, on n’aurait jamais eu un chiffre de gaspillage comme celui-ci, mais, de nos jours, on a l’impression qu’on a une abondance qui n’aura pas de fin. C’est grave et complètement faux. »

Un rapport de l’ONU sur le gaspillage nous apprend que le tiers des aliments produits dans le monde pour la consommation humaine est perdu ou gaspillé chaque année. Avec 58 % de nourriture gaspillée par an, le Canada serait champion en la matière, bien au-dessus de cette moyenne mondiale.