Au cœur de GB Road : le plus grand bordel d’Inde

New Dehli, Inde – En ce début de soirée d’été, une fine couche de pollution recouvre la Garstin Bastion Road au cœur de la capitale indienne. Si pendant la journée cette route accueille un immense marché, elle se transforme en un gigantesque bordel une fois le soleil couché. Plus de 3 500 femmes et leurs enfants vivent dans 90 maisons closes, situées à quelques minutes du Rajpath Marg – l’équivalent indien du Washington Mall.

Chaque jour, des hommes, des femmes et des enfants sont envoyés dans le sous-continent et se retrouvent réduits en esclaves sexuels. D’après le Global Slavery Index, l’Inde compte plus de 18 millions de personnes souffrant de l’esclavage moderne – la plupart d’entre eux sont contraints de travailler dans des conditions épouvantables, dans des fermes et des usines. S’il n’existe pas de chiffres officiels sur les victimes du trafic sexuel, des militants estiment qu’entre 3 et 9 millions de personnes pourraient être concernées.



En 2017, près de 20 000 femmes et enfants ont été transbahutés de partout en Inde à cause de l’esclavage sexuel – une hausse de 25 pour cent par rapport à l’année dernière d’après des chiffres du gouvernement (alors que les chiffres non officiels sont encore plus alarmants). D’après le gouvernement indien, environ 400 filles et femmes ont disparu chaque jour en 2015, et nombre d’entre elles auraient été obligées de se prostituer.

