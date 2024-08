Aucun aliment ne peut vraiment guérir votre gueule de bois

La période de l’année où les hangovers se multiplient est maintenant derrière nous. Notre consommation collective de Tylenol, de Gatorade et de déjeuners de McDonald’s commandés sur Uber a battu son plein, et on s’est promis plusieurs fois de « moins boire la prochaine fois ». On est maintenant en 2019 : on nous avait promis des voitures volantes et des robots-majordomes, mais on n’a même pas ce qui se rapprocherait d’une solution miracle aux gueules de bois.

Chaque famille a ses secrets de grand-mères pour les guérir : des infusions d’herbes et de racines au repas réparateur composé d’œufs et de bananes. Au Moyen Âge, on croyait même que de se frotter du vinaigre sur les seins ou les testicules pouvait aider. Mais le problème avec le phénomène de la gueule de bois, c’est que c’est un ensemble de symptômes qui doivent tous être traités séparément, et on ne comprend pas toujours exactement ce qui les déclenche. Donc, comme le rapporte la BBC, on ne peut pas vraiment guérir un lendemain de veille avec de la bouffe.

L’alcool peut provoquer une réaction hormonale qui pousse à uriner excessivement, et du même coup, une déshydratation le lendemain, en plus de troubler le cycle de sommeil, ce qui engendre de la fatigue, de la confusion et des maux de tête. Vous pouvez donc certainement tenter d’atténuer les désagréments causés par l’excès d’alcool et essayer de vivre votre vie à peu près normalement le lendemain, mais le dommage sera déjà fait. Car, comme l’explique Shaughnessy Bishop-Stalls, auteur d’un livre sur les remèdes de lendemain de veille, « lorsque vous vous endormez et que le processus de gueule de bois est enclenché, il est pratiquement impossible de l’arrêter, et vous ne voulez pas nécessairement l’arrêter, car c’est avant tout une réponse du système immunitaire ».

Bishop-Stalls propose une théorie selon laquelle consommer des œufs au réveil peut aider, car les œufs contiennent des acides qui peuvent aider à décomposer l’éthanal, un des sous-produits de l’alcool. Mais aucune étude ne prouve que ces acides soient vraiment efficaces pour atténuer les symptômes du hangover. Les bananes sont un autre remède populaire, car elles sont remplies des nutriments exsudés lorsqu’on prend une brosse. Mais une seule nuit de débauche n’est pas assez pour provoquer une déficience importante en nutriments. Les plaquettes de charbon actif censées être miraculeuses? Elles ne servent apparemment à rien, une fois que l’alcool a été absorbé dans le sang.

Donc, le seul vrai remède à la gueule de bois, c’est de savoir comment l’éviter en premier lieu : un bon repas copieux et bien nutritif avant de commencer à boire, une hydratation constante au cours de la soirée, un autre repas avant de s’endormir et, surtout, une consommation modérée d’alcool. Sinon, vous n’aurez aucun recours efficace autre que de boire de l’eau et de prendre du repos.

