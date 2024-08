Autrenoir vous emporte avec lui dans les tréfonds de 2018

Alors que nous nous bâfrions tranquillement d’huîtres molles et de champagne tiède, le label toulousain Distant Voices questionnait le sens de la fête en sortant discrètement le premier EP d’Autrenoir. Bon courage pour faire plus trve que ça, 2018 ! Ne comptez donc pas sur le duo formé par Grégory Buffier (Saåad, Sélénites) et Paul Régimbeau (Mondkopf, Extreme Precautions, VMO) pour donner dans le bariolé cette année : Autrenoir ouvre le bal à grand seaux de goudron, dans la plus grande tradition soulagienne. Anish Kapoor et son Vantablack© peuvent d’ailleurs bien aller se faire foutre, l’obscurité la plus la plus totale, la plus dense, se trouve ici concentrée en 5 titres explorant toutes les nuances qu’ont à offrir les ténèbres, qu’ils proviennent de l’espace glacial ou des tréfonds bétonnés de la ville. On vous laisse découvrir ça sans plus attendre juste en dessous.



Le premier EP d’Autrenoir S/T est limité à 98 copies et se commande sur le site de Distances Voices ou via leur bandcamp. Et tant que vous êtes là-bas, allez aussi écouter Arbre, Brouillard et Ultha tant qu’à faire, vous ne le regretterez pas.

https://soundcloud.com/autrenoir/sets/st-ep/s-EqPaz