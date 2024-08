Avant que l’automne ne nous engloutisse, Bryan’s Magic Tears nous envoie la « Main de l’Été »

Si vous suivez bien tous les épisodes, vous avez sans doute découvert Bryan’s Magic Tears ici-même en octobre dernier et savez donc qu’il s’agit d’un projet mené par Benjamin Dupont de Dame Blanche qui sonne comme un de ces groupes américains indie lo-fi du milieu des 90’s signés sur des labels injoignables du Midwest qui balançaient des refrains à faire pâlir les Smashing Pumpkins avec le son le plus pourri de l’histoire de l’électricité. Vous vous êtes probablement, et c’est assez logique, procuré leur premier album, sorti fin 2016 sur XVIII Records, et avez opiné du chef avec une certaine satisfaction devant les mélodies toxiques et les tubes fantomatiques qu’il contenait. Et ce samedi 30 septembre, vous vous faites une joie d’aller les voir aux côtés des excellentissimes Villejuif Underground et des sulfureux Endless Boogie à Montreuil pour le Red Bull Music Academy Festival Paris.



Si vous n’étiez au courant de rien de tout ça, maintenant vous l’êtes, vu que vous venez de lire le paragraphe ci-dessus. Et pour la peine, on va vous coller en bonus et sans supplément le nouveau clip du groupe, « The Hand Of Summer ». C’est sublime, c’est imparable, c’est réalisé par A.C. Lapalus, c’est un produit garanti 100 % 18e arrondissement et ça se passe juste en-dessous, pour la première fois dans l’histoire des mélodies toxiques, des tubes fantomatiques et des labels injoignables du Midwest.



Bryan’s Magic Tears se produira ce samedi 30 septembre au Chinois, à Montreuil, dans le cadre d’Une Nuit à Montreuil, une soirée du Red Bull Music Festival Paris. Tous les détails sont disponibles ici.