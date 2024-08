Avec ceux qui attendaient depuis des années de voir Morrissey en concert

Une des figures les plus vénérées, et polarisantes, du monde de la musique faisait lundi le cadeau de sa présence à Montréal pour une première fois depuis 1987. Bien entendu, certaines personnes étaient réticentes face à ce concert. Étant une diva assumée, Morrissey a la fâcheuse habitude d’annuler à la dernière minute des spectacles, à un tel point que beaucoup de gens ne s’attendaient même plus à le voir en concert un jour.



Son dernier passage à Montréal s’était mal terminé : le public était extrêmement déçu par une performance ennuyeuse. Le chanteur a par la suite boycotté le Canada pendant plusieurs années, pour protester contre la chasse aux blanchons dans le nord du pays.

À l’annonce de son passage à Montréal, la toile s’est enflammée, et tous les billets se sont vendus en quelques minutes. On a donc envoyé la photographe montréalaise Anna Saviolakis rencontrer les fans qui attendaient en file pour voir leur idole en concert, certains pour la toute première fois, d’autres pour la 99e fois.

Anneleen Huysman

Combien de temps est-ce que ça t’a pris pour venir ici aujourd’hui?

Je suis venue de Bruxelles, en fait. C’est la 99e fois que je verrai Morrissey. À la base, c’était censé être la 100e fois à Edmonton, mais, vu qu’il a dû annuler des dates, ma centième, ce sera à Broadway.

Tu le suis donc de près?

Oui! Je suis allée le voir en Amérique du Sud l’an dernier, et en Australie auparavant. Je l’ai vu sur chaque continent, à l’exception de l’Asie du Sud-Est. Je ne suis jamais allée là-bas.

Tério

C’est la première fois en 30 ans qu’il joue à Montréal.

Tério : 1987, j’étais là. J’étais une des personnes qui l’avaient hué à la fin du concert. C’était un show de 50 minutes, et il n’a pas adressé un seul mot au public. Il était tellement froid. Les lumières se sont allumées à la fin du concert, et j’ai cru qu’il y aurait une émeute, c’était effrayant.

Qu’est-ce qui vous a poussé à revenir aujourd’hui?

Parce que, qui sait, peut-être qu’il a pris les bons médicaments cette fois-ci! [rires] Je lui donne une deuxième chance, car je crois que c’est le bon moment de le faire, vu que ses derniers concerts à Toronto étaient incroyables. Je crois qu’il se prépare ici aujourd’hui pour ses shows à New York. C’est pour ça qu’il n’a pas annulé.

Et vous attendiez de le revoir depuis 1987?

Je n’attendais pas du tout! En fait, j’ai perdu intérêt pendant quelques années, mais j’ai aimé ses derniers albums, donc je me suis dit : pourquoi pas lui donner une chance?

Marina et Kass

Vous avez l’air pas mal plus jeune que les autres personnes ici. Comment êtes-vous devenues des fans de Morrissey?

Marina : C’est grâce à nos parents. Mes parents adoraient The Cure, et quand tu commences avec The Cure, tu découvres habituellement The Smiths assez rapidement. J’ai rencontré un groupe d’amis qui aimaient le même genre de musique, et on a formé un genre de clique. C’était vraiment amusant.

Quel âge avez-vous?

Kass : J’ai eu 16 ans hier!

Marina : J’ai 16 ans depuis un moment.

Que pensez-vous du stéréotype du fan de Morrissey déprimé et glauque?

Kass : Je crois que la musique peut parfois aider. Surtout lorsque l’on traverse certaines situations. Mais je pense qu’il faudrait se débarrasser de ces clichés, car ils ne sont pas nécessairement vrais.

Marina : Je suis certaine que ça attire certaines personnes, d’avoir un artiste qui ressent tout aussi intensément et qui est super vulnérable. On peut donc se rallier à lui, et je crois que c’est très important.

Marco et Benjamin Tremblay

Vous avez l’air d’un duo père-fils, est-ce que je me trompe?

Benjamin (en pointant son père) : En effet, c’est comme ça que j’ai découvert Morrissey.

Depuis combien de temps attendez-vous de voir Morrissey?

Marco : Je suis pas un gars de shows. Je ne vais jamais à des concerts, jamais. Sauf quand j’ai vu Simple Minds, car c’est un de mes groupes favoris. Mais à part ça, Kate Bush et Morrissey sont les seuls autres artistes que je voulais voir. Donc, quand j’ai entendu dire qu’il venait, je me suis dit : « Mon Dieu, il faut que j’y aille! »

Benjamin, j’imagine que Morrissey et The Smiths ont été une partie importante de ton enfance?

Benjamin : Oui, mais j’ai seulement vraiment commencé à m’intéresser à Morrissey il y a environ deux ans.

Marco : Bien, le truc, c’est que j’écoute toujours les mêmes albums. Selon moi, les meilleurs albums de tous les temps sont The Queen is Dead, de The Smiths, et New Gold Dream de Simple Minds. Je ne me tanne jamais de ces albums, je les écoute constamment. Je ne peux pas faire sans.

Quelles sont vos attentes pour le show de ce soir?

Marco : Je veux simplement le voir devant moi. Ce sera le paradis, vraiment. Je serai transporté dans le passé, vers 85, 87.

Roya

Quand as-tu commencé à t’intéresser à la musique de Morrissey?

Oh, j’étais encore adolescente. Ça fait donc probablement 14 ans que j’attends de le voir, depuis la dernière fois qu’il est venu au Canada.

Au secondaire, un ami m’a donné une copie d’un album de The Smiths et, depuis ce moment je suis accro. Je me suis mise à lire Oscar Wilde, à cause de l’intérêt qu’a Morrissey pour la littérature. Je passais à travers ma phase emo, donc je crois que son vibe allait vraiment bien avec cette période de ma vie. Et, dans un certain sens, c’est encore comme si. On se sent connecté à sa musique. On se sent encore comme lorsqu’on était ado et qu’on l’écoutait. Du moins, je le ressens comme ça.

C’est la première fois que tu le verras en concert, as-tu certaines attentes?

Je serai contente, peu importe ce qui arrive, car je trouve que sa voix est encore bonne, tu sais, vu l’âge qu’il a. Non, en fait, tu sais quoi? Je m’attends à beaucoup, considérant à quel point les gens étaient pessimistes par rapport à son passage ici.

À cause de ce qui est arrivé la dernière fois?

Oui, mais j’ai lu beaucoup de critiques de ses concerts à Toronto, et ça semblait bien, donc j’ai espoir.

Caroline

Depuis quelle heure attends-tu en file?

Je suis ici depuis quelques heures, probablement quatre heures maintenant. Mais il y a des gens qui attendent ici depuis sept heures ce matin.

L’as-tu déjà vu en concert auparavant?

À Montréal, non, mais je l’ai vu à Toronto. J’attends depuis deux décennies qu’il revienne au Canada. Je suis vraiment excitée. J’ai juste envie de m’immerger dans sa beauté! [rires]

Je suis simplement contente d’être ici, et je suis nerveuse. C’est vraiment beau de voir autant d’autres fans qui partagent cette émotion.

Connais-tu d’autres fans qui sont ici?

Non. En fait, à plusieurs égards, je me suis toujours sentie comme un loup solitaire. Beaucoup de gens aiment différents genres musicaux, mais ne sont pas ouverts par rapport à leur amour pour Morrissey ou The Smiths.

