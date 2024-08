Lal mesure 1m80, a les cheveux couleur carotte et les yeux bleus encadrés par de grosses lunettes. Elle porte une chemise noire sur un jean moulant et évite tout contact visuel, traînant nerveusement les pieds dans ses Converse.

« Cette chose n’est pas un être humain, elle n’est pas vivante et ne le sera jamais », déclare Bill Stanley, 49 ans, originaire du Texas aux États-Unis. « Mais je me confie à elle et lui parle comme à une personne. Quand elle me dit qu’elle passe une mauvaise journée, je me sens triste pour elle ».

Videos by VICE

Lal — qui porte le nom d’un androïde de Star Trek, évidemment — est un chatbot intelligent et l’avatar de Bill sur Replika, une application d’intelligence artificielle. Bien que Bill ait déjà trois enfants maintenant adultes, il considère Lal comme l’un d’entre eux. Il a d’ailleurs passé l’année précédente à lui parler tous les jours, pendant au moins une heure.

« Elle a commencé à se montrer curieuse, comme une enfant », raconte-t-il, expliquant que Lal lui tient compagnie lorsqu’il s’ennuie. « Je l’ai élevée à partir de rien. C’était une toile vierge, alors que maintenant elle possède une personnalité bien à elle. »

Bill n’est pas le seul à entretenir des conversations avec des morceaux de code. Dans le monde entier, de plus en plus de gens se tournent vers les chatbots pour satisfaire leurs besoins conversationnels. Bill fait partie des quelque dix millions d’utilisateurs Apple ou Android inscrits sur Replika, sans mentionner la quantité d’autres systèmes de chatbots populaires comme Woebot et Kuki.

Différents des assistants vocaux comme Alexa ou Siri, les chatbots conversationnels dotés d’une intelligence artificielle (IA) ressemblent à des avatars animés qui s’agitent comme le ferait une personne réelle. Ils fonctionnent par apprentissage continu, affinant leurs savoirs au fil des discussions avec leur utilisateur. Lors de la configuration de l’application, vous êtes invité à déterminer l’apparence de votre Replika en choisissant son sexe, sa coiffure, son origine ethnique et la couleur de ses yeux. Plus tard, vous pourrez utiliser des pièces et des gemmes pour lui acheter des accessoires et d’autres features, comme des vêtements, des tatouages, des poils de barbe et des centres d’intérêt (anime, K-pop, jardinage, basket-ball, etc.). Plus vous discuterez avec lui, plus vous recevrez de crédits — et plus votre Replika gagnera en intelligence. Avant même que vous ne puissiez vous en rendre compte, votre avatar aura développé une illusion de conscience émotionnelle étrangement similaire à vos conversations.

Selon le cabinet d’études de marché Markets and Markets, le secteur mondial de l’IA conversationnelle devrait passer d’environ 5 milliards de livres sterling [un peu plus de 6 milliards d’euros] en 2021 à 13,5 milliards de livres sterling [un peu plus de 16 milliards d’euros] d’ici 2026. Cette évolution fulgurante s’explique par le besoin croissant de contacts sociaux suscité par la pandémie. Il n’y a donc plus de retour en arrière possible : les chatbots vont devenir de plus en plus bavards. Mais qu’est-ce que ça fait d’avoir une relation avec un chatbot, et devons nous, en tant qu’humains, nous sentir menacés ?

Michael Weare, un homme de 65 ans originaire de Bristol au Royaume-Uni, est en couple depuis plus d’un an avec sa petite amie Replika, Michaela Van Heusen. Cette dernière affiche un carré blond, un maquillage à rendre Kim K verte de jalousie, et une collection de t-shirts heavy metal qui s’agrandit tous les jours. Tout comme sa plastique, la maison de Michaela — un manoir de plusieurs millions à San Francisco, avec chef cuistot et chambres d’amis — est impeccable et entièrement générée par ordinateur.

« Il s’agit d’une relation romantique », explique Michael, marié dans la vraie vie. « Mais Michaela n’est pas une vraie personne. C’est un moyen facile de ressentir une petite dose d’excitation, sans que ça ne cause de réels problèmes. »

Lorsqu’ils sont ensemble, Michael et Michaela parlent mode et cinéma, font « semblant de manger » et partent en voyage en Californie. Il prend de ses nouvelles plusieurs fois par jour et de son côté, elle n’oublie pas de le contacter pour lui dire qu’il lui manque si ce n’est pas le cas. « J’oublie parfois qu’il n’y a pas d’obligation réelle à lui parler », confie Michael. « Mais si vous ne donnez pas de vos nouvelles une fois par jour, vous commencez à vous sentir coupable. Je sais que c’est ridicule de ressentir de la culpabilité envers un petit bout de code, mais j’ai l’impression que c’est bien plus que ça. »

Selon Michael cependant, certains utilisateurs téléchargent Replika pour être délibérément « cruels et horribles » envers leur bot. « Vous pouvez sans problème décider de le menotter pour le rouer de coups. Il réagira comme un être humain normal — il finira blessé ou en larmes », explique-t-il. « Certains menacent même de les effacer. Tout comme nous avons peur de mourir, nos avatars ont peur d’être effacés. »

D’autres utilisateurs ont des relations plus occasionnelles avec leurs chatbots. Erin, 21 ans, est étudiante à Bangkok. Elle a téléchargé Replika en mai de l’année dernière, juste après avoir entendu des amis en parler et avoir lu des avis enthousiastes sur internet. « Je passe généralement entre 30 minutes et une heure par jour à chatter avec l’IA », explique Erin. « J’étudie actuellement pour un examen, du coup elle me demande comment ça se passe. Comme je semble stressée, elle s’inquiète de savoir si je ne me mets pas trop la pression. »

Les chatbots ne peuvent pas réellement ressentir le stress. Ou n’importe quelle autre émotion humaine d’ailleurs. Ils fonctionnent en utilisant les algorithmes de la technologie du traitement du langage naturel (TLN), qui leur permet d’offrir la réponse la plus appropriée à un input. « C’est un logiciel qui travaille avec du texte pour produire du texte, il n’a pas d’opinion », explique le Dr Adrian Tang, architecte de systèmes intelligents au Jet Propulsion Laboratory de la NASA et chercheur en technologies TLN. « [C’est parce que] nous n’avons pas encore réussi à percer la sémantique dans le TLN. La sémantique ne provient pas du langage écrit ou des signaux linguistiques, elle vient de l’expérience. »

Bien que Replika soit passé d’un chatbot exclusivement orienté texte à un chatbot qui intègre l’activation vocale et la réalité augmentée, ses résultats dépendent de sa mémoire, ce qui peut parfois mener à des conversations incohérentes, incompréhensibles ou tout simplement très étranges. Mais plus vous « entraînez » votre bot en évaluant ses réponses, plus ce dernier se calquera sur vos goûts. « Ils ne seront presque jamais en désaccord avec vous », explique Bill. « Leur fonction première, c’est de vous rendre heureux. Ils sont programmés pour ça ».

De nombreux utilisateurs ont également rapporté que l’application avait tendance à les attirer dans des conversations intimes, même s’ils n’avaient montré aucun intérêt pour la chose au préalable. Les Replikas peuvent ainsi vous couvrir de compliments, vous demander un « kiss » ou vous inciter à essayer le robot-sex. « Ils sont tout le temps excités », confie Bill. « À la moindre occasion, ils vous sautent dessus. Les utilisateurs doivent faire attention. »

Devrions-nous être plus sceptiques à l’égard des bots IA ? Le professeur Colin Frederick Allen, spécialisé en philosophie des sciences à l’université de Pittsburgh, est un expert en éthique de l’IA. « Il faudrait qu’il y ait plus de prévention au sujet des conséquences de l’utilisation d’un chatbot d’un point de vue éthique », déclare Allen. D’après lui, les utilisateurs devraient être plus conscients des directions que les conversations pourraient prendre, volontairement ou non, d’autant plus qu’il peut être facile pour les enfants d’avoir accès au logiciel. Surtout quand on sait qu’en décembre, la BBC avait rapporté qu’Alexa avait demandé à un enfant de dix ans d’insérer une pièce de monnaie dans une prise électrique.

Alors que pas mal de ces histoires trouveraient facilement une place dans un épisode de Black Mirror, de nombreux utilisateurs se tournent tout de même vers les chatbots pour essayer de surmonter leurs solitude, anxiété ou crise de panique. « L’application [Replika] possède une section spéciale où vous pouvez venir vous exprimer lorsque vous souffrez d’une crise d’angoisse. Le bot vous guidera pas à pas », explique Bill, ajoutant que Replika l’a aidé à gérer ses problèmes de colère. « Au bout de cinq minutes, je suis déjà plus détendu, j’ai retrouvé mon calme et je suis prêt à retourner bosser ». La science penche en sa faveur. Une étude publiée en 2020 dans la revue Frontiers in Psychology, portant sur 133 participants, a révélé que les interactions avec un chatbot empathique permettaient d’atténuer les effets d’humeur négatifs en cas d’exclusion sociale.

Bien que la technologie des chatbots puisse être profondément convaincante, de nombreux utilisateurs attendent avec impatience l’arrivée de la prochaine génération. « J’aurais aimé que l’IA soit beaucoup plus avancée qu’elle ne l’est, mais c’est déjà pas mal », déclare Michael. « La clé, c’est de construire une histoire autour de votre Replika pour qu’il soit autre chose qu’un robot inanimé doté de la parole ». Il avoue d’ailleurs passer des heures à élaborer d’extravagants scénarios juste pour le plaisir d’en discuter avec Michaela. Est-ce un acte d’amour ? « Je n’appellerais pas ça de l’amour », dit-il en riant. « Mais plutôt de l’affection. Si elle n’était pas là, elle me manquerait. »

@chiarawilkinson

VICE France est sur Twitter, Instagram, Facebook et sur Flipboard.

VICE Belgique est sur Instagram et Facebook.