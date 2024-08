Avec ceux qui surveillent les épreuves du bac

Depuis l’affaire de l’élève au melon, les langues se délient. Il aura fallu qu’un surveillant du bac assiste à la découpe du fruit entier en direct pendant l’épreuve de philosophie pour que chaque professeur se souvienne des élèves dont le comportement a marqué ces moments de surveillance.

Si la plupart des candidats restent calmes, alignent soigneusement leurs quatre couleurs, sortent une barre de céréales et une bouteille de Red Bull sur leur bureau avant de composer, d’autres sont parfois un peu trop à l’aise à l’idée de passer un diplôme qui ne leur servira concrètement à rien, si ce n’est poursuivre leurs études dans la jungle de l’enseignement secondaire.

Des repas improbables aux tentatives de tricherie, chaque année apporte son lot de surprises. VICE s’est entretenu avec différents surveillants qui nous ont raconté ce que ça faisait de surveiller les épreuves du bac.

Le petit coup de chaud

Lors de l’épreuve de philosophie en Alsace, Sylvain surveille une classe en pleine rédaction autour d’un texte de Freud. En bon prof, il “s’amuse” à essayer de faire un des sujets sur un brouillon. « Je faisais quand même attention à passer dans les rangs toutes les dix minutes pour vérifier s’il n’y avait pas de triche » précise-t-il. Lors d’une de ses rondes, il repère un élève qui fait de grand geste au fond de la salle. « Il s’éventait en faisant des grands balanciers avec ses bras, il en faisait un peu trop, surtout qu’il aurait pu utiliser ses feuilles de brouillon pour lui faire de l’air ».

Rouge comme une écrevisse, le candidat sue à grandes gouttes le regard rivé sur sa copie, tandis qu’il secoue frénétiquement son stylo de stress. Il n’a malheureusement pas de mouchoir pour s’éponger et se contente juste de s’essuyer régulièrement le front avec le dos de sa main, pour retirer les gouttes qui risquent à tout moment de s’écraser sur sa copie. Amusé, Sylvain continue à l’observer discrètement de temps à autre.

« J’ai déjà été surveillant durant des périodes de canicule mais je n’avais jamais vu ça de toute ma carrière »

L’élève débute ensuite un petit striptease, commençant par son sweat. Un élève rend sa première copie. Le candidat toujours mort de chaud se baisse d’un coup et disparaît sous son bureau. « Je me suis tout de suite levé pour aller voir ce qu’il faisait ». Il retirait non seulement ses chaussures mais aussi ses chaussettes sous les regards médusés des filles autour de lui et des rires gras de ses copains de classe. Heureusement, il a remballé ses orteils pour rendre sa copie à la fin et avait l’air moins stressé tout à coup. « J’ai été surveillant durant des périodes de canicule, je n’avais jamais vu ça de toute ma carrière ».

Le pique-nique

Pour sa toute première surveillance de baccalauréat, Marie a été assignée à l’épreuve de français. « Ils sont forcément un peu plus stressés parce qu’ils sont en première, ils n’ont pas l’habitude ». Les munitions de stylos et de nourriture font rire la professeur qui, très rapidement, remarque un élève en particulier. « Il était au premier rang et avait sorti plusieurs tupperwares avec des petits post-it collés dessus ». Elle comprend tout de suite que sa famille lui a préparé un vrai repas de champion.

Il faudra attendre la première demi-heure pour que le candidat s’empare d’une des boîtes pour en sortir un oeuf dur. Déjà précautionneusement écalé, l’élève n’en fait qu’une bouchée et mâche bruyamment en regardant par la fenêtre. Il s’essuie les mains sur son pantalon, referme le couvercle pour ensuite s’attaquer à une autre préparation maison.

« Il a sorti des petits morceaux de fromage découpés, j’avais vraiment envie de rire. C’était mignon car ce n’était pas des petits cubes industriels mais une sorte de Saint-Nectaire coupé en petits morceaux ». En plein de mois de juin, on peut dire que le pique-nique du candidat a rempli la salle d’un léger fumet. Une grande rasade d’eau et l’élève s’est remis à rédiger sa dissertation. Le mystère restera complet sur ce que contenait la troisième boîte. Marie parie sur un dessert.

Le pas vu, pas pris

Benjamin, surveille un examen du bac dans un quartier parisien. Comme d’habitude, les consignes sont claires : les portables doivent être éteints et rangés dans les sacs, qui sont eux-mêmes au fond de la classe. Simple. Mais ce jour-là, Benjamin repère un élève suspect.

« Je vois la candidate en train de sucer son stylo en regardant son copain. Je ne savais pas trop quoi faire vu que ce n’est pas interdit »

« Quand on est surveillant, on sert surtout à faire peur plus qu’autre chose. » C’est vrai qu’être interdit de tout examen pendant 5 ans, ça peut être long, sans parler du risque d’amende et même de peines d’emprisonnement pour les cas les plus graves. En regardant de haut en bas cet élève, Benjamin repère un portable dans sa poche. Dans ce genre de situation, il y a immédiatement suspicion de triche, il faut laisser l’élève composer et prévenir le chef de centre d’examen, qui doit lui-même constater la triche. Autant dire, mission impossible.

Une fois, la présence du portable constatée également par le chef de centre d’examen, l’appareil a été confisqué à l’élève qui a simplement répondu : “ j’avais oublié “. « C’est très rare de finalement rédiger un procès verbal pour tricherie lors du bac ».

La drague durant les maths

Au lycée, les premiers amours naissent et les couloirs sont souvent trop remplis d’adolescents boutonneux collés les uns aux autres à se donner des surnoms issus du champs lexical de la ferme. Et parfois les romances perdurent jusque dans les salles d’épreuves.

Antoine, surveillant depuis plusieurs années, a vu un couple entrer main dans la main dans la salle de composition cette année. « Ils se sont embrassés et souhaités bonne chance je ne sais pas combien de fois. Ils se sont aussi dit qu’ils sortiraient au même moment ». Les deux se retrouvent sur une rangée parallèle et continue de s’échanger des regards passionnés pendant la distribution des sujets.

« Je suis passée à autre chose jusqu’à ce que je vois la candidate en train de sucer son stylo en regardant son copain. J’étais super gêné, je ne savais pas trop quoi faire vu que ce n’est pas interdit ». Pendant qu’elle joue avec son BIC de manière suggestive, le copain ne la lâche pas du regard avec un sourire en coin. Les deux continuent leur manège pendant dix bonnes minutes à coup de regards en coin. « C’était peut-être une manière de tricher qui sait », raconte Antoine, en riant. Une chose est sûre : le couple s’est attendu pour sortir en même temps et avoir leur copie collée l’une à l’autre dans le tas à corriger.

