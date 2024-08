Avec Johnny Sins, l’acteur porno qui a joué à peu près tous les métiers

Que vous l’ayez vu dans la pluie de mèmes qui a inondé Internet il y a quelques années, dans l’un de ses très nombreux films pour adultes, ou sur YouTube et TikTok, Johnny Sins est incontournable. C’est l’acteur porno masculin le plus célèbre et le plus sollicité. Il compte pas moins d’une décennie de carrière à son actif.

VICE s’est entretenu avec la star américaine lors de son passage à Sexpo Australia, pour parler sexe dans l’espace, de ses nombreux métiers, de la clé de la jeunesse éternelle – de la bonne baise – et, surtout, de sa vie de « mec qui taffe le plus dur au monde ».

VICE : Salut Johnny. Quel effet ça fait d’être en Australie ? Johnny Sins : C’est génial. La dernière fois que je suis venu ici, c’était en 2019. Je suis arrivé à Sydney vendredi. J’ai passé une super journée en ville le samedi. Je suis juste sorti et j’ai exploré. C’est la première fois que je viens à Sydney.

**Eh bien, bienvenue ! J’ai un tas de questions. Certaines sont un peu débiles, mais bon. Avez-vous toujours su que vous seriez célèbre ?

**Non, pas du tout. Je n’ai jamais vraiment cherché à être célèbre d’ailleurs. Même quand j’ai commencé à faire du porno, je ne m’attendais pas à avoir ce niveau de notoriété.

**D’après vous, c’est quoi qui vous a rendu tant populaire ? Y a-t-il eu un tournant dans votre carrière ?

**Je dirais que c’est quand les mèmes sur tous les métiers que j’ai joué ont commencé à circuler . C’est vraiment à ce moment-là que je suis passé du statut d’acteur porno à celui de « personnalité du web ». Beaucoup de gens ont commencé à me reconnaître et je suis devenu plus populaire grâce aux mèmes et pas nécessairement grâce au porno. J’ai touché un tout nouveau public.

**Et les jeunes aussi… La génération Z, évidemment. Il est très difficile de capter l’attention de ce public, mais vous y êtes arrivé.

**Mon YouTube était très populaire auprès de la génération Z. Et maintenant, c’est mon TikTok. Je ne sais pas trop comment j’ai fini par être, disons, admiré par cette génération. Mais nous y voilà.

**Y a-t-il un mème que vous préférez parmi ceux où vous figurez ?

**Je pense juste au mème original avec les six jobs listés. Le « ce mec peut tout faire : médecin, avocat, professeur, plombier, astronaute ». Je crois que c’est mon préféré.

Un classique via me.me

**Les classiques. J’aime beaucoup votre TikTok. Comment avez-vous fait pour gérer votre compte en plus de votre autre boulot ?

**Un peu comme tout le monde, j’ai commencé à utiliser TikTok au premier confinement. Et ma première vidéo a juste explosé. Je ne passe pas nécessairement beaucoup de temps sur TikTok maintenant, principalement parce que je ne peux pas vraiment promouvoir quoi que ce soit là-dessus. Ironiquement, c’est ma plateforme la plus importante. Je crois que j’ai presque 8 millions de followers sur TikTok.

**Votre contenu est très soft. Mais TikTok a la réputation de censurer les personnes qui travaillent dans l’industrie du sexe. Depuis que vous utilisez l’appli, avez-vous été confronté à des problèmes de censure ?

**Bien sûr, comme tout le monde sur TikTok. De mon côté, j’évite même de mentionner OnlyFans. J’essaie de rester strictement confidentiel. Et puis, je n’ai pas été vérifié. Il y a clairement une sorte de discrimination avec la vérification. Comme je n’ai pas été vérifié, je dois faire très attention à ce que je dis.

**Pensez-vous que vous montrez un aspect différent de votre personnalité sur TikTok, par rapport à vos autres projets ?

**Oui. Et je pense que c’est pour ça que c’est si populaire. C’est ce que les gens veulent voir : votre vie perso, comment vous êtes au quotidien. Souvent, les fans me disent qu’ils pensent que je suis comme dans mes scènes. Ils pensent que je suis un mâle alpha, mais quand ils me parlent ou qu’ils me voient sur ma chaîne YouTube, ils me disent : « Tu es un mec sympa en fait, on pourrait complètement être pote ».

**Au cours de votre carrière, l’industrie a beaucoup changé, et avec l’explosion d’OnlyFans, on a assisté à une sorte de démocratisation du porno. Que pensez-vous de tout ça ?

**C’est vrai que le pouvoir est passé des mains des studios à celles des artistes, et tout à coup, les studios se sont mis à nous offrir toutes sortes de choses. Avant, il était difficile d’obtenir à bouffer sur le plateau, les sociétés étaient très, très radines. Mais maintenant que les artistes peuvent tourner leurs propres scènes, les mettre sur OnlyFans et se faire de la thune comme ça, les studios sont en concurrence avec OnlyFans pour nous faire venir sur les plateaux. Donc ça nous a vraiment aidés.

Je trouve ça intéressant, parce que ça a rendu le porno très populaire. Vous n’avez même plus besoin de dire que vous faites du porno. Vous dites simplement que vous êtes sur OnlyFans et tout le monde sait ce que vous voulez dire. Ça a vraiment changé la donne pour nous. Quand j’ai commencé, on dépendait des studios. Et si quelque chose arrivait, si vous tombiez malade, si vous étiez blessé, si l’entreprise fermait pour une raison quelconque, vous ne touchiez rien.

Maintenant, c’est complètement différent. Si je tourne une scène aujourd’hui, je peux la vendre pour le reste de ma vie.

Un autre classique via Pinterest

**C’est plutôt cool d’avoir joué autant de métiers – médecin, professeur, pompiers, etc. Avez-vous un rôle que vous préférez ?

**Je dirais que docteur est mon rôle le plus populaire. C’est un peu le contraire de ce que je fais vraiment. Donc j’imagine que ça me plait jouer un médecin, je ne sais pas trop pourquoi. Sinon, je dirais astronaute, mais je ne l’ai encore jamais vraiment été. J’attends toujours d’aller dans l’espace.

**Ouais. En parlant de ça, j’allais vous demander, vous étiez censé être le premier acteur à baiser dans l’espace. C’est toujours un de vos rêves ?

**Ce serait tellement cool. J’adorerais être le premier acteur porno dans l’espace. Et quand cette campagne a été lancée, je ne sais même pas quand c’était, 2015 peut-être, personne n’était encore allé dans l’espace sur des vols commerciaux. Mais maintenant que ça se fait, ce serait potentiellement réaliste. Je pense que ce serait génial. Il faut que ça se fasse assez vite, dans les prochaines années, parce que je ne suis plus tout jeune…

**Ah, l’horloge tourne. Il faudrait convaincre Elon Musk, évidemment.

**Je pense qu’Elon accepterait de le faire aussi. C’est bien son genre. Ce serait une promo incroyable pour SpaceX, en vrai.

**L’idée est lancée, c’est cadeau. Avez-vous des conseils pour les jeunes ?

**Ce que je dis toujours, c’est de suivre son cœur et de faire ce qu’on a envie de faire, pas ce que tout le monde nous dit de faire. Les gens me demandent toujours des conseils de carrière, vu mon travail. Et je leur dis simplement : quoi que vous aimiez faire, faites-le. On peut faire carrière dans n’importe quoi de nos jours. Vous n’avez pas à travailler pour quelqu’un ou pour une entreprise, vous pouvez simplement faire ce que vous aimez. Et vous pouvez avoir beaucoup de succès dans ce domaine.

Un autre classique via Pinterest

**Je me demandais quel est le lieu le plus fou où vous l’avez fait, même en dehors du porno, en dehors de votre métier d’acteur ?

**Pour une scène, le lieu le plus fou était probablement dans un hélicoptère. On volait dans tous les sens. C’était très intéressant, car d’après les règles de la FAA, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire quoi qu’il arrive. Donc le pilote ne nous laissait pas enlever nos ceintures. C’était un hélicoptère assez petit. On était donc côte à côte, mais on a enlevé notre ceinture. Et je pense qu’on a fait trois ou quatre positions dans cet hélicoptère en plein vol. C’était une expérience vraiment incroyable.

Sinon, ma partenaire Kissa et moi avons lancé notre boîte en prenant une GoPro et en baisant un peu partout en vacances – à la plage, dans la piscine ou dans des endroits risqués comme ça. Et c’est là que je m’amuse le plus, quand on film en vacances.

**C’est ce que vous préférez ? Le style non scripté ?

**Oui, c’est ce qui me plaît, maintenant. Avant, j’aimais le jeu d’acteur et les intros au début. Mais ces derniers temps, je préfère simplement installer une caméra et baiser.

Ça a l’air sympa. Vous avez une libido très élevée ?

Oui, depuis toujours. Pendant dix ans, j’ai tourné autant que possible, six jours par semaine. J’ai toujours une libido très élevée. Je dis toujours que pour réussir dans ce métier, il faut en être un peu accro au cul. Parce qu’on fait ça tous les jours. Et ça peut devenir une corvée, si vous voyez ça comme du boulot. Mais moi, je chercherais à baiser tous les jours de toute façon.

Alors autant aller bosser et être payé. Parfois, je prenais un jour de congé et je me disais : « C’est con. J’ai quand même envie de baiser ».

**« Dire que je pourrais être payé en ce moment »…

**Voilà, oui.

**C’est génial. C’est vraiment la définition du métier passion.

**Je pense aussi que faire l’amour tous les jours ou au moins se masturber tous les jours aide à rester jeune. Parce que c’est un peu une façon de tromper votre corps. On est sur Terre pour se reproduire, c’est notre but. Donc je pense qu’une fois qu’on arrête de le faire, le corps se dit : « On n’a plus besoin de toi, tu peux commencer à vieillir ». Si tu baises, ou du moins si tu jouis tous les jours, tu envoies le message à ton corps que tout fonctionne encore, que tu dois rester jeune, que tu dois te reproduire.

**La clé de la jeunesse éternelle selon Johnny Sins : du cul tous les jour. J’adore. Et d’après vous, quelle est la clé pour le bon sexe ?

**La clé, du moins pour moi, c’est de se concentrer sur sa ou son partenaire et non sur soi-même. Beaucoup de filles me disent aujourd’hui que les mecs sont très égoïstes pendant le sexe, qu’ils ne pensent qu’à eux, qu’ils veulent juste prendre leur pied. Moi, je suis tout le contraire. Je veux te faire jouir 20 fois avant même de penser à moi. Et je pense que c’est ce qui rend le sexe tellement génial.

