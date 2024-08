Avec le dernier mineur de schiste de Belgique

On n’a jamais hésité entre le granit, le grès ou la pierre bleue pour notre future terrasse – vu qu’on n’a ni jardin, ni argent –, mais ça ne nous a pas empêché·es de tomber sous le charme de Vincent Theret (60 ans). Non seulement, c’est un mec sympa, mais c’est aussi et surtout le dernier mineur de schiste de Belgique.

C’est en Ardenne que la pierre bleue a été découverte et exploitée pour la première fois et la mine d’Alle-sur-Semois a permis à des familles de la région de s’en sortir jusqu’en 1948. En 2012, Vincent a décidé de relancer l’activité de la mine et d’y extraire des pierres naturelles.

Videos by VICE

Dans le milieu, sa réputation n’est visiblement plus à faire puisque les gens se battent pour faire l’acquisition de ses réalisations en pierre naturelle, qui s’exportent jusqu’à l’étranger du coup.

On lui a posé quelques questions, non seulement parce qu’on s’y connaît pas en pierre bleue ; mais aussi parce que comme ça, on pourra dire qu’on a parlé au dernier survivant du métier.

VICE : Bonjour Vincent. Tu peux commencer par expliquer comment tu t’es retrouvé dans une carrière de schiste ?

Vincent : C’est la commune qui est venue me chercher pour exploiter la mine d’Alle-sur-Semois. J’ai toujours voulu terminer ma carrière dans une mine. À l’époque, j’avais déjà relancé la carrière (de schiste) de Ranhissart.

C’était ton rêve de gosse ?

Pas du tout ! Enfant, je voulais devenir fermier. Rien à voir avec ce que je fais maintenant.

Huit ans plus tard, tu exploites toujours la mine d’Alle-sur-Semois. Tu as des regrets ?

Mon métier, je l’adore. C’est un métier ingrat, c’est pas facile tous les jours, mais j’extrais des blocs de pierre qui ressemblent à quelque chose. Et ça, c’est motivant !

C’est pas un métier sans risques non plus.

Je dois toujours faire attention. Il y a quelques jours, une pierre a failli me tomber dessus. Elle était en hauteur donc elle représentait un danger ; je devais absolument la descendre. Un ami est venu me donner un coup de main avec sa grosse machine. Je suis monté jusque-là haut et j’ai attaché la pierre. J’attends maintenant l’hiver pour pouvoir l’exploiter.

C’est quoi tes horaires ?

Je me lève à 5 heures tous les jours. À 6 heures, je suis déjà à la mine. Je ne commence pas directement à travailler. Il faut d’abord graisser les machines, faire le plein,… C’est seulement à partir de 8 heures que j’extrais de la pierre. Je déblaie et je sélectionne toutes les pierres qui peuvent être bonnes pour aménager un jardin ou une maison.

Je m’oriente de plus en plus vers des réalisations pour l’intérieur de la maison ; des plinthes, des tablettes de fenêtre, des vasques, etc. Mes pierres peuvent même servir de carrelage.

C’est quoi le produit le plus demandé ?

Mes assiettes en pierre ont énormément de succès et les vasques sont de plus en plus demandées. Toutes les pièces sont uniques. Je peux prendre jusqu’à une semaine pour les réaliser. Pour l’instant, je suis en train de travailler sur deux lavabos de salle de bain.

Tu dois avoir une terrasse en pierre bleue ?

J’ai une belle terrasse mais la pierre vient d’une autre carrière. Par contre, j’ai des tables, des statues et des vasques qui viennent toutes de la mine oui.

Les commandes sont principalement locales ?

Non, je reçois énormément de demandes de Bruxelles, mais aussi de l’étranger, des Pays-Bas notamment.

Tu parlais tout à l’heure de sélection. Tu n’utilises pas toutes les pierres ?

Je dois faire sécher les pierres à l’air libre. Et en fonction de leur réaction, je n’utilise pas certaines pierres.

S’il y a des défauts dans une pierre, comme une veine de quartz par exemple, ça peut être beau dans un gros bloc de pierre, mais si on veut en faire une tablette de fenêtre ou un carrelage, c’est déconseillé.

En tout, tu passes combien de temps dans la mine ?

Sur 12-13 heures de travail, je passe 4 heures à l’intérieur. Le jour comme la nuit, il fait 11 degrés dans la mine.

Tu te fous parfois une bonne mine après une longue journée de travail ?

Le vendredi, de temps en temps, je prends un verre. Mais pas au point de me foutre une mine !

Les journées se ressemblent ?

Oui et non. Je fais parfois de drôles de découvertes. Il n’y a pas si longtemps, j’ai retrouvé une pipe en bois intacte. J’ai aussi retrouvé des outils laissés par mes prédécesseurs.

Y’a déjà quelqu’un qui va prendre la relève après toi ?

Tant que la santé me le permettra, je n’abonnerai pas. J’en ai encore pour 18 ans d’exploitation…

VICE Belgique est sur Instagram et Facebook.

VICE France est sur Twitter, Instagram, Facebook et sur Flipboard.