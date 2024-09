Avec les hippies de Haight-Ashbury

La semaine prochaine, les États-Unis fêteront le cinquantième anniversaire du Monterey Pop Festival. Le premier rassemblement d’ampleur américain dédié au rock avait réuni au mois de juin 1967 entre 25 000 et 90 000 personnes trois jours durant. Une ode à l’amour et à la musique libre qui a anticipé le succès de Woodstock deux ans plus tard. Monterey est le festival qui a initié la jeunesse américaine aux riffs de Jimi Hendrix, The Who et Janis Joplin. Mais ce festival a surtout pavé le chemin au mythique Summer of Love. Implantées à Monterey, les contre-cultures ont déferlé sur la côte californienne jusqu’à San Francisco où plus de 100 000 jeunes se sont réunis, dans le quartier de Haight-Ashbury exactement.

Haight-Ashbury est devenu l’éden de ceux qui refusaient de s’assujettir aux idéologies politiques et culturelles de l’époque. Ce quartier adjacent de Golden Gate Park s’est vite empli d’une foule hédoniste et hétéroclite mêlant dieux du rock, poètes et radicaux, artistes et junkies, activistes, pacifistes et misfits. La photographe Elaine Mayes a documenté ces journées folles et levé le voile sur la réalité amère du flower power – drogues dures, taux de criminalité délirants et Guerre du Vietnam en toile de fond. L’exposition Elaine Mayes: Summer of Love réunit quelques-uns de ses portraits iconiques à la Joseph Bellows Gallery et revisite cette époque, cinquante ans plus tard.



Videos by VICE

Lire la suite sur i-D.