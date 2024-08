Avec l’homme qui possède un « crocodile de soutien émotionnel »

Joie Henney ne voulait pas prendre ses antidépresseurs, alors il a trouvé une meilleure solution : enregistrer son crocodile d’un mètre cinquante de long en tant qu’« animal de soutien émotionnel ». Après avoir constaté que son humeur s’améliorait nettement dès que l’animal de 30 kg se trouvait à proximité de lui, l’homme de 65 ans a obtenu, selon le Philadelphia Inquirer, l’autorisation d’un médecin pour le promener dehors, en laisse.

Henney vit à environ 160 km à l’ouest de Philadelphie. Il a adopté Wally à Orlando après avoir perdu trois amis proches et apprécie particulièrement sa compagnie. Wally passe le plus clair de son temps dans le salon à regarder l’émission Gator Boys : Au secours des alligators, à manger des ailes de poulet et à se faire caresser la tête. Quand il ne barbote pas dans sa piscine en plastique de 135 litres, il est dans les bras son propriétaire. Henney, qui possède également un autre crocodile plus petit, Scrappy, a confié à l’Inquirer qu’il laissait même Wally dormir avec lui, dans son lit. « On se câline et on se bagarre. Il adore ça, les bagarres, dit-il. Il me fouette avec sa queue. »

« Ah, et il a peur des chats »

Henney est un fou des animaux et a grandi dans une ferme en Pennsylvanie. Il a soigné des chouettes et participé à des rodéos. Élever un crocodile pouvant atteindre les 450 kg pose des défis de taille, mais Henney jure que Wally est un vrai trésor. Apparemment, le croco adore « faire des câlins », et, au lieu de manger les poissons rouges et les grenouilles-taureaux, il joue avec eux. Ah, et il a peur des chats.

Bien que Wally s’entende bien avec les visiteurs, les 18 petits-enfants de Henney et la petite amie (d’abord un peu sceptique) de ce dernier, tout le monde n’est pas complètement convaincu qu’avoir un crocodile de soutien émotionnel soit une si bonne idée. Selon le journaliste de The Inquirer, Wally a tendance à s’énerver un peu quand on le met en laisse. Même dans un monde où des gens enregistrent des paons en tant qu’animaux de soutien émotionnel, le Service Dog Registration of America (l’association de chiens d’assistance américaine) a l’air de penser qu’avoir, en gros, un dinosaure en tant qu’animal de compagnie, c’est pousser le bouchon un peu trop loin.

« Notre thérapeute n’approuverait jamais qu’un client ait un alligator comme animal de soutien émotionnel », a déclaré un représentant de l’organisme au journal.

