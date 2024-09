Avec Pulsar, touchez du doigt le futur de la création à Station F

Du 2 au 5 octobre 2017 se tiendra la semaine de création de PULSAR The Open Art Prize. Elle sera clôturée par la cérémonie de remise des prix en présence de Gilles Babinet, président de l’association PULSAR et parrain du prix.



Ce prix d’art récompensera des œuvres nées de la rencontre entre les créateurs du monde artistique et les créateurs du monde digital pour « démontrer, lors d’un temps fort, que l’art et notre monde digitalisé peuvent se tirer vers le haut » (Marine Ulrich et Alix Debussche, cofondateurs de PULSAR).



Durant 4 jours, les 10 équipes finalistes seront invitées à fabriquer un prototype d’œuvre collaborative pour tenter de remporter l’un des trois prix de 10 000€, 20 000€ et 30 000€ afin de finaliser leur création et l’exposer à la Fondation Groupe EDF du 9 au 14 décembre 2017. Pour relever ce challenge, ces équipes seront accueillies dans les 2000 m2 d’ateliers TechShop-Leroy Merlin où elles bénéficieront des technologies les plus innovantes du moment pour réaliser leur prototype dans un temps record. Parmi eux, deux plasticiens et un codeur travaillent sur une sculpture sensible et intelligente capable d’adapter sa forme aux flux des visiteurs et un maker s’associe à une designer sonore et à une plasticienne pour concevoir une installation sonore, visuelle et interactive entre le kiosque à musique et le jukebox.



Pendant près d’une semaine, PULSAR The Open Art Prize, sera un véritable laboratoire d’expérimentation de l’art de demain.

Chaque jour, des rendez-vous gratuits et ouverts à tous.

– Les PULSAR Talk de 9h à 10h avec Christian Guemy, le street artiste au 600 000 followers, Naziha Mestaoui l’artiste qui transforme la Tour Eiffel en forêt de lumière ou encore Cercle la webradio qui réinvente la diffusion de concert de musique électronique en ligne.

– Les Capsule Techno en partenariat avec ACCENTURE de 12h à 13h. 60 minutes pour découvrir pourquoi la blockchain, l’intelligence artificielle, la réalité immersive et les objets connectés sont en train de faire muter le monde de la création.

Videos by VICE

Des moments exclusifs sur invitation

– La visite presse : mardi 3 octobre de 18h à 19h30, un temps d’accueil à STATION F et un

moment de découverte des ateliers TechShop, ces ateliers du futur où s’invente la création de

demain. Plongez dans les coulisses des lieux de la première édition de PULSAR The Open Art

Prize.

– La cérémonie de remise des prix : jeudi 5 octobre de 18h30 à 19h30. La cérémonie de remise du prix présidée par Gilles Babinet, président de l’association PULSAR et parrain du prix. La

cérémonie sera suivie d’un cocktail

Programme et réservation sur www.pulsar.paris et sur les réseaux sociaux