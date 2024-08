Avec « Northwave », Mike Shabb veut représenter le rap nordique

Peu de rappeurs anglo-québécois ont fait couler autant d’encre que Mike Shabb dans la dernière année. Applaudi par la nouvelle génération qui voient en lui un vent de fraîcheur bien nécessaire pour cette scène parfois hermétique, le jeune de 19 ans ne fait pas l’unanimité chez les old heads, ces vieux qui prétendent que « le rap, c’était mieux avant ».

Aussi habile derrière un clavier MIDI que derrière un micro, Shabb nous présente un premier album complet autoproduit, qui paraîtra le 2 mars chez Make it Rain, l’étiquette de son mentor, VNCE des Dead Obies. (Écoutez-le ci-dessous.) On a lâché un coup de fil à Shabb, question de jaser de tout ça.

VICE : Salut Mike! Explique-moi c’est quoi pour toi, le NorthWave.

Mike Shabb : C’est mon premier album, c’est tout mon art en un projet, en fait. C’est une représentation de tout ce que je peux faire en un album. J’ai appelé l’album comme ça parce que j’ai l’impression que le Sud ont leur son, pareil pour les côtes Est et Ouest, mais le Nord, personne ne fait vraiment attention à nous. J’essaie de nous attribuer un son, un mouvement. Comme apparitions, il y aura Kevin Nash, MTLord et Busy NASA.

T’es une des rares personnes qui reçoivent autant de love que de hate de la vieille garde. Mais toi, tu fais de la musique pour qui? Les jeunes ou les vieux?

Pour des jeunes, mais je te dirais pour des jeunes qui comprennent la musique, des passionnés qui comprennent la vibe. Mais moi avant, j’étais vraiment boom-bap, j’avais un flow un peu old school, donc les old heads aimaient bien. Mais là, j’ai changé mes trucs un peu, je représente plus la jeune génération, donc je reçois plus de hate. Mais ça ne me fait rien, parce que je fais de la musique pour moi-même avant tout.

La dernière année a été assez mouvementée pour toi. Est-ce que ça a affecté la production de ton album?

Non, pas vraiment. Ça m’a plus motivé, en fait. Je prends tout mon temps possible pour faire ma musique, donc je crois que ça va donner quelque chose de fou! Tu sais, avec toutes les expériences que je vis, ça alimente mon imagination et ma créativité.

C’est quoi l’expérience qui a été la plus marquante pour toi, depuis que tu reçois autant d’attention?

C’est un peu une longue histoire. Il y a un jeune qui a eu un traumatisme au cerveau, et il était dans le coma pendant deux semaines. Son ami m’a contacté en me disant qu’ils étaient de très grands fans. Il m’a demandé si je pouvais filmer un vidéo pour son ami, donc je l’ai fait. Il s’est réveillé il y a environ deux semaines. Tout son côté droit est paralysé, mais il était quand même hyper excité en voyant le vidéo; il pleurait presque. Ça m’a vraiment touché, et j’ai réalisé tout ce que la musique pouvait apporter aux gens.

Y a-t-il autre chose que les gens devraient savoir à propos de NorthWave?

Ça va être que du feu, man! [rires] Soyez prêts, et merci à tous ceux qui supportent.