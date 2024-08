La première fois que j’ai baisé sous MD, j’ai cru que j’étais amoureuse

J’ai grandi dans une famille catholique, dans une très petite ville rurale où il ne se passait pas grand chose. Je pensais que ma vie serait rectiligne, et que je serais toujours une bonne et honnête personne. Mais lorsque j’ai atteint l’adolescence, j’ai commencé à faire mes propres expériences. Très jeune, j’ai testé la drogue. Je devais avoir environ 14 ans.

J’ai fini par suivre des cours dans une université qu’on pourrait qualifier d’assez droguée, et j’ai commencé à me droguer plus régulièrement. La MDMA était ma drogue favorite : je sortais en boîte avec des potes et dans des raves. La MDMA réchauffe votre corps et vous fait perdre vos inhibitions. Vous devenez plus ouvert et sociable; plus confiant. Il s’avère que toutes ces choses se prêtent assez bien aux expériences sexuelles avec d’autres personnes.

La première fois que j’ai eu des relations sexuelles sous MD, j’étais allée dans un rave avec une amie. Je savais que j’étais bisexuelle avant cette nuit-là, mais je n’avais jamais eu d’expérience sexuelle avec une femme. Nous avons commencé à nous embrasser dans le club et nous sommes rentrées ensemble. On avait de toute manière prévu de dormir ensemble cette nuit-là – en tant qu’amies – et c’est arrivé. C’était ma première expérience avec une femme. C’était vraiment génial, parce que c’était dans un environnement sûr, avec quelqu’un que je connaissais très bien. Nous n’avions aucune inhibition et nous nous sentions vraiment à l’aise l’une avec l’autre. Lorsque vous êtes sous MDMA, vous ressentez un amour puissant pour vos amis, ou pour n’importe quelle personne avec qui vous êtes sur le moment. Ça, plus le fait que je couche avec une bonne amie, ça a rendu le truc super intense.

Lorsque vous baisez sous MDMA, vous avez l’impression que ça ne se terminera jamais, et c’est incroyable. Je me souviens même avoir été effrayée, je pensais : mais quand est-ce que ça va s’arrêter ? Je ne veux pas que ça s’arrête. Comme vous pouvez rester éveillé toute la nuit grâce à la MD et que nous avions eu des relations sexuelles jusque tard dans la matinée, il devait probablement être déjà environ 10 ou 11 heures. Vous oubliez le temps, qui vous êtes et avec qui vous vous trouvez, et vous êtes totalement immergé dans l’expérience sensuelle.

On s’est finalement endormies et au réveil, ma partenaire s’est sentie un peu inquiète. Je pense qu’elle craignait que je ne me sente mal à propos de la situation. Mais ce sentiment désagréable a disparu et nous avons fini par coucher ensemble toute la journée, même après n’avoir plus rien consommé. Après, on s’est embrassées pour se dire au revoir, et voilà, c’était tout. Même si on n’a plus jamais dormi ensemble, on s’est certainement senties beaucoup plus proches l’une de l’autre après le rapport sexuel.

Lorsque vous avez des relations sexuelles sous MDMA, vous ressentez un lien émotionnel intense avec la personne. Quand je faisais l’amour avec mon amie, il y avait des moments où je me sentais complètement amoureuse d’elle. Même le lendemain matin, alors que je marchais dans la rue, je me disais, oh mon dieu, je suis amoureuse en fait, c’était tellement incroyable ! Après, j’ai réalisé que c’était simplement induit chimiquement.

Mais toutes mes expériences sexuelles liées à la drogue n’ont pas été aussi positives. J’ai récemment couché avec un gars alors qu’on était tous les deux sous coke, et la cocaïne a fini par faire ressortir ses mauvais côtés. Le sexe était super précipité et il avait l’impression de ne pas avoir pas conscience de ce qu’il se passait réellement, comme s’il n’était pas vraiment dans le moment. Il y avait cette sorte de sentiment général de détachement. C’était assez décevant.

Le mec consommait pas mal de coke. Je pense que quand les gens consomment beaucoup de cocaïne, ça se répercute sur leur comportement au quotidien. Des études ont montré que le sentiment d’impatience peut devenir courant chez les personnes qui prennent beaucoup de coke. Quand on a couché ensemble, j’avais l’impressions que tout était dicté, du genre : OK, ça vient en premier, puis on fait ça un peu, puis on passe à autre chose, etc. Il n’avait aucune conscience réelle de ce dont je pouvais réellement avoir envie. Au final, je n’ai jamais vraiment eu de bonne expérience sexuelle avec un homme toxico. Je ne sais pas si c’est simplement une coïncidence.

Certaines drogues sont vraiment nocives pour les relations sexuelles. La kétamine est probablement la pire. Ce n’est pas une drogue qui donne envie de faire l’amour. J’ai eu des relations sexuelles sous K et c’était absolument dégoûtant. Lors d’une soirée chez un ami, j’étais avec un gars que je voyais à l’époque et on s’embrassait sur le canapé. Je me souviens avoir pensé, wow, ça me fait bizarre. Après la fête, on est rentrés chez moi et on a fini par faire l’amour pendant un moment, même si je n’étais pas du tout excitée. Sous kétamine, vous vous sentez vite mal, et être touchée n’est pas vraiment quelque chose d’agréable. Plutôt le contraire, en fait. Je me souviens avoir eu l’impression d’être une grosse limace.

J’ai beaucoup appris sur ma sexualité avec la drogue. Je ne peux pas nier que ça m’a été bénéfique de voir les choses sous un autre point de vue, dans un état psychique modifié. Dans le bon environnement, avec la bonne personne, ça peut être une expérience positive, comme lorsque j’ai couché la première fois avec mon amie sous MD. Étant donné que j’avais déjà un lien avec elle, le fait d’être défoncée a amplifié tout ça et a rendu l’expérience globale bien meilleure. Mais quand vous prenez des drogues, c’est important d’écouter vos sensations et de savoir comment vous vous sentez, physiquement dans votre corps. Parce que les drogues peuvent vous affecter de différentes manières, qui ne sont pas toujours évidentes. Alors, un conseil : prenez bien le temps de déterminer ce que vous ressentez et écoutez-vous.

