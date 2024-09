Azuma Makoto raconte la vie et la mort de 10 000 fleurs

Ceux qui ont déjà été à Tokyo ont sûrement entendu parler de Saitama, une ville un peu au nord de la capitale connue pour son dynamisme et son — relatif — espace. Et bien, depuis quelque temps, c’est aussi le terrain de jeu de Azuma Makoto, un artiste de 40 ans qui n’utilise que les fleurs comme médium.

Après avoir mis des fleurs en cage, en bocaux et dans l’espace, sa dernière création, Back to Earth, revient à quelque chose de plus organique et plus simple en s’implantant dans le paysage urbain. L’installation consiste est une impressionnante et envoûtante spirale de quatre mètres de diamètre composée de 10 000 fleurs. Le principe de l’installation est simple puisqu’elle suit la naissance et la mort des plantes sur deux mois. Initiée début mai 2017, les fleurs sont aujourd’hui mortes et recouvertes par de l’herbe et des marguerites.

Videos by VICE

On ne vous fera pas l’offense de vous expliquer le titre et le sens de l’œuvre, par contre on vous laisse découvrir ça ci-dessous en GIF et en images :

Tous les travaux de Azuma Makoto sont sur son site.

Via Designboom