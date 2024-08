Les dimanches pluvieux, vous êtes plutôt du genre à mater un vieux Marvel qu’à vous plonger dans Le Père Goriot ? Pourtant, Balzac et les Comics ont plus de points communs que vous l’imaginez. Pour s’en convaincre, il suffit de jeter un œil au Mock, la chaîne YouTube de vulgarisation littéraire de Redek et Pierrot – ou à leur livre, Classiques ! 18 conversations désopilantes (et néanmoins érudites) sur la littérature (éditions Albin Michel) qui vient de sortir en librairie. On y apprend, notamment, que « Balzac a inventé la technique du spin off » : le procédé, qui consiste à faire apparaître le personnage récurrent d’une série dans une autre, est a vu le jour dans La Comédie humaine avant d’être utilisé jusqu’à plus soif dans les productions Marvel.

Avec un ton décalé et beaucoup de second degré, Redek et Pierrot revisitent les classiques à la sauce pop culture – et ça marche. Le Projet Blair Witch a-t-il tout pompé aux Liaisons Dangereuses ? Racine a-t-il inspiré à Tarantino son esthétisation de la violence ? Les Misérables sont-ils le premier blockbuster de l’histoire ? Autant de questions aussi improbables que malignes qui nous ont donné envie de rencontrer les deux créateurs du Mock.

« Avant nous, aucune chaîne YouTube ne parlait de littérature »

C’est sur les bancs d’une prépa littéraire lyonnaise qu’ils se sont rencontrés en 2013. Entre l’intello (Pierrot) et le populaire (Redek), le courant n’est pas tout de suite passé. « Nous étions…différents », se souvient Redek dans un sourire entendu. Pierrot assume : « À l’époque, j’étais assez pénible. J’avais l’impression de savoir tout, mieux que tout le monde… ». Comme le gaz et le feu, ils ont des propriétés qui ne vont pas ensemble. Pourtant, à deux, ils sont explosifs.

Quand Pierrot a quitté la prépa pour rejoindre l’IEP de Lyon, puis s’envoler pour Taïwan le temps d’un semestre, les deux potes ont gardé contact. Et une idée a commencé à émerger : « On aimait tous les deux les vidéos de vulgarisation. Et puis, on s’est rendu compte que parmi toutes les chaînes YouTube, aucune ne parlait de littérature », se souvient Redek. Qui ajoute : « J’ai proposé à Pierrot qu’on en crée une. Je me disais qu’avec nos personnalités opposées, on pourrait être complémentaires, justement ».

« J’ai des amis qui pensent que tous les poètes sont morts…»

Et le Mock est né. Ou presque. « On a eu du mal à trouver notre marque de fabrique », raconte Pierrot. Des dizaines de vidéos seront tournées mais aucune, alors, ne les convainc. « C’est vrai que les débuts ont été difficiles ! Maintenant, je me rends compte qu’on forçait trop le ton. Et que nous n’étions simplement pas nous-mêmes », précise Redek. D’échecs en tentatives, le duo finit par trouver son style : irrésistiblement drôle, franchement érudit et follement décalé.

Aujourd’hui, leur chaîne dépasse les 32 000 abonnés et – reconnaissance ultime – le milieu de l’édition les a contactés pour qu’ils écrivent leur propre livre. Sans pour autant que leur succès leur permette d’en vivre. « Contrairement à ce qu’on imagine, avoir une chaîne YouTube qui marche ne signifie pas que l’on gagne beaucoup d’argent », rappelle Redek. Qui ajoute : « Les Norman Thavaud ou Enjoy Phoenix ne représentent pas la majorité des youtubeurs ». À 25 ans, Redek est prof de Français au collège et Pierrot, 23 ans, démarre dans le journalisme. Alors pour financer leurs vidéos, ils mettent la main à la poche – ou comptent sur un peu de crowfunding. Même si la littérature n’est pas le sujet le plus bankable qui soit, reconnaissent-ils sans fausse pudeur : « J’ai des amis qui pensent que tous les poètes sont morts… Sérieusement, ils pensent qu’il n’existe plus de poète vivant », soupire Redek. Un sujet, sans doute, pour une prochaine vidéo.

Classique ! 18 conversations désopilantes (et néamoins érudites) sur la littérature, Redek et Pierrot, éditions Albin Michel.