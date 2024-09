Banksy offre des œuvres aux Anglais qui voteront contre les conservateurs aux élections de ce week-end

Afin d’encourager les citoyens des circonscriptions de Bristol à voter contre les conservateurs, Banksy promet à tous ceux qui lui transmettront une photo de leur bulletin de vote une impression « spéciale », signée. Il n’y a pas plus tard que la semaine dernière, le concepteur de t-shirts pour lycéen en colère révélait une imposante fresque sur le thème du Brexit. On pouvait y voir le drapeau européen découpé par un ouvrier du bâtiment. Le message était aussi fort que subtil.

Cette fois-ci, c’est via son site et ses réseaux sociaux que le justicier masqué a proposé aux électeurs des contés de Bristol North West, Bristol West, North Somerset, Thornbury, Kingswood et Filton un « souvenir » sous la forme d’un pochoir d’une enfant lâchant un ballon flanqué de l’Union Jack. Puissant.

Videos by VICE

Le but est de remettre en question certaines lois imposant aux votants de garder leurs intentions électorales secrètes ou d’influer sur le vote d’autrui. C’est précisément ce que souligne la BBC : la section 66 du Representation of the People’s Act stipule qu’il est criminel de « demander à un votant de dévoiler son bulletin et de faire savoir à quiconque le nom du candidat pour lequel il a ou n’a pas voté ». Crimestoppers, un organisme indépendant ayant pour but de limiter les fraudes électorales ajoute sur son site qu’il est « tout à fait illégal d’offrir de l’argent ou des cadeaux aux votants, directement ou non, afin d’orienter leurs décisions ». Banksy, bien au fait de ce dans quoi il s’embarque, a tôt fait d’accompagner son message par un mot de son avocat en bas de page en précisant que cette action « n’est en aucune façon une manière d’influencer le choix de l’électorat » et que la contrepartie « n’a aucune valeur monétaire, n’a vocation qu’à divertir et est strictement interdite à la vente » Quand on sait les montants qu’atteignent la moindre des pièces de l’artiste anglais, la précision semble assez risible.

MISE À JOUR (mercredi 7 juin, 10h20)

On s’en doutait un peu et il n’aura fallu que 18 heures pour que cela arrive. Banksy vient de publier un nouveau post sur son site et sur Instagram expliquant que non, en fait, ce n’était pas possible. « J’ai été averti par la Commission Électorale que ma distribution d’impression gratuite invaliderait le résultat des élections. J’ai donc le regret d’annoncer que cette promotion légalement douteuse et assez mal fagotée est dorénavant annulée. » Désolé pour les fans.

Rendez-vous sur le site de Banksy pour vous aussi recevoir votre œuvre sans valeur monétaire.