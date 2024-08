La beauté relaxante du surf californien

Sage Burgess a passé les deux premières décennies de sa vie dans le Montana rural, mais sa capacité à capturer l’essence de la culture surf dans le sud de la Californie pourrait laisser entendre qu’elle y a vécu toute sa vie.

« J’ai grandi dans une petite ville », rappelle la photographe de 29 ans originaire de Florence, États-Unis. « La ville n’avait qu’un feu stop, et mon père a construit notre maison au bout d’un chemin de terre cahoteux dans les bois. Je n’avais pas la télévision par câble, et je ne me souviens pas avoir beaucoup utilisé Internet, sauf pour des projets scolaires. »

Burgess s’est lancée dans la photographie à l’université. Plus jeune, elle prenait des photos dans son jardin, sans même savoir qu’il pouvait s’agir d’un véritable débouché artistique. « Un ami de fac m’a donné un appareil pour que je le prenne en photo en train de faire du kayak dans une rivière de Missoula, où nous avions cours, déclare-t-elle. Je me souviens que c’était en hiver, les rayons du soleil se reflétaient sur la glace, la neige et l’eau. C’était si beau que je voulais saisir à la fois l’apparence et la sensation de cet instant. »

Peu de temps après, certains de ses amis ont découvert qu’il était également possible de surfer sur la rivière. Même si elle-même ne surfait pas, Burgess se joignait à eux afin de photographier ses amis et ses environs. En dépit des centaines de kilomètres qui les séparaient de l’océan le plus proche, ses amis ont instauré une culture du surf à Missoula, qui a perduré depuis.

« Si vous surfez régulièrement, cela devient votre mode de vie, peu importe l’endroit où vous vivez », déclare-t-elle. À mesure que sa passion pour la photographie s’est développée, Burgess s’est rendu compte que le Montana rural présentait plus de similitudes esthétiques avec la Californie du Sud que ce à quoi on pourrait s’attendre – des palettes de couleurs terreuses à la lumière dorée de fin d’après-midi.

« Je me souviens que mes parents m’obligeaient à les accompagner faire de longues randonnées », dit-elle. Cette expérience a fortement influencé son approche à l’art. « J’adore la photographie de surf car elle permet non seulement de capturer les éléments naturels, mais également l’action et le style unique de ce sport. »

L’autre similitude entre la culture du surf sud-californienne et la vie dans le Montana réside dans le besoin de s’adapter à tout ce que la nature vous offre. « Bien souvent, il faut supporter les éléments de la nature lors des sessions de surf, explique Burgess. Le Montana a quelques-uns des hivers les plus froids et les plus longs, ce qui m’a beaucoup endurcie. »

Après qu’elle a fini l’université, Burgess a fait son premier voyage en Californie. Elle a décidé de s’y installer. Peu de temps après, elle a obtenu un stage auprès de l’éditeur photos de Surfer Magazine, Grant Ellis, qui l’a aidée à développer et affiner son travail. Par conséquent, elle a pu prendre en photo quelques-uns des meilleurs surfeurs au monde, dont Dane Gudauskas, Carlos Munoz, Alex Knost, et Fletcher Christian. Son sujet favori reste néanmoins son petit ami Tyler Warren, shaper de renom.

« Certains des surfeurs les plus accomplis vivent en Californie du Sud et sont dans l’eau quand je photographie, déclare-t-elle. La communauté du surf est comme une grande famille – tout le monde est amical et enthousiaste à l’idée d’être photographié. Je préfère tout de même que mes photos soient organiques : il s’agit surtout de saisir le bon moment. »

Même si la région est saturée de photos de surf, Burgess a trouvé un moyen de démarquer son travail de celui des autres. « Il suffit de photographier pour vous-même, d’une manière qui vous semble juste, déclare-t-elle. J’essaie simplement de construire un corpus dont je suis fière, ce qui prend beaucoup de temps. La photographie est un art – s’il est bien fait et que les gens l’apprécient, il se distinguera de lui-même. »

Plus de photos de sage Burgess ci-dessous.

Tyler Warren

Alex Knost and Daniella Murphy

Torren Martyn

Tyler Warren

Tyler Warren

Alex Knost