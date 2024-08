La beauté tranquille des usines industrielles américaines

J’ai pris ces photographies sur les sites industriels et post-industriels des collines des Appalaches et des plaines du Midwest. Elles mettent en évidence des structures représentatives et symboliques de l’histoire et de la réalité du travail et des classes. Les moyens de production dans cette région n’ont jamais été entre les mains des travailleurs, ce sont les propriétaires des usines et des mines, aux côtés des banquiers qui les ont financés, qui ont leur nom sur nos bâtiments publics et nos institutions privées.

Ces monuments, payés par ces « titans de l’industrie » et/ou leurs amis tout aussi puissants, prennent rarement en compte le travail et les sacrifices collectifs fournis par des générations de familles. Une grande partie de mon travail personnel et de mes commandes tourne autour de ces idées et de ces lieux. La lutte ouvrière et la disparité des classes sont profondément ancrées dans l’histoire de cette région. Les effets sont clairement visibles à la surface du paysage : l’histoire est présente et continue de façonner notre avenir.



Ces dernières années, je me suis intéressé aux idées de monumentalité : principalement par qui et dans quel but les monuments sont érigés. Ces questions sont désormais au cœur de mon travail et cette collection de photo est le fruit de certaines de ces questions. Par le biais de la photographie, un médium beaucoup plus démocratique que les moulages en bronze ou la gravure sur pierre, je documente les formes et les structures inhérentes à la nature éphémère de la production. Dans cette quête, je tente humblement de créer, peut-être avec une éphémère égale, des monuments respectueux de ceux dont les noms et les souvenirs n’embelliront probablement pas une université ou un pont, ou ne seront jamais le signe d’une ville en déclin où les usines et les mines ont disparu depuis longtemps.



Usine d’assemblage Subaru, Lafayette, Indiana.

Débris dans une friche industrielle, Youngstown, Ohio.

CP Industries, McKeesport, Pennsylvanie.

Pièce d’excavateur, Gradall Industries, New Philadelphia, Ohio.

Revêtement par poudre, Gradall Industries, New Philadelphia, Ohio.

Rayons d’inventaire, Torque Transmission, Fairport Harbor, Ohio.

Pièces détachées dans la salle de conférence, Torque Transmission, Fairport Harbor, Ohio.

Torque Transmission, Fairport Harbor, Ohio

Usine de transformation des céréales, Clearfield, Pennsylvanie.

Robinson Fans, Zelienople, Pennsylvanie.

Robinson Fans, Zelienople, Pennsylvanie.

Robinson Fans, Zelienople, Pennsylvanie.

Aire de jeux sous la National Road, West Brownsville, Pennsylvanie.

Fumée à la cokerie Coke Works, Clairton, Pennsylvanie.

Gamme de vaisselle Fiesta, The Homer Laughlin China Co., Newell, Virginie occidentale.

Moules de la gamme de vaisselle Fiesta, The Homer Laughlin China Co., Newell, Virginie occidentale.

T Traite automatisée, Rivendale Farms, Bulger, Pennsylvanie.

La National Road, Wheeling, Virginie occidentale.

