Gagnez un tableau d’une valeur de 10 000 dollars grâce à ce jeu Instagram

Du COVID Art Museum à l’art du pain en passant par ce mec qui s’est tatoué lui-même tous les jours pendant le confinement, l’art, sous ses formes diverses, a basculé vers Instagram. La plupart des musées et galeries étant fermées au public, les gens relayent maintenant leur art sur les réseaux sociaux – et se font très créatif·ves. L’artiste franco-belge Benjamin Spark est allé jusqu’à créer une galerie virtuelle dans laquelle les utilisateur·ices peuvent circuler grâce à la réalité augmentée.

Benjamin Spark, basé à Bruxelles, est connu pour mêler dans ses oeuvres le street art européen et la culture pop américaine. En résulte des oeuvres type collage qui représentent des icônes comme Batman, Astro Boy ou Spiderman.

Similaire au jeu mobile Temple run, Le $10,000 Run permet aux utilisateur·ices de contrôler un personnage inspiré de Spark et de courir dans une galerie d’art virtuelle. Iels doivent éviter les visiteur·ses et les paparazzis afin de collecter un maximum de peinture. Le jeu est accessible via l’option « filtres » sur l’Instagram de l’artiste et il durera aussi longtemps que vous pourrez survivre. Le 30 Août, la personne ayant le score le plus élevé gagnera une oeuvre d’art d’une valeur de 10 000 dollars. Celle-ci pourra être expédiée dans n’importe quel pays.

Pour développer ce jeu, Spark s’est associé à Niels Soete, le fondateur de Vision XR, une startup spécialisée dans les produits de réalité augmentée et virtuelle.

« Ce jeu est une métaphore des artistes qui doivent lutter dans le monde de l’art. », a déclaré Spark à VICE. « Les artistes doivent traiter avec tout le monde, la presse et les fans inclus, et sont constamment sous pression. C’est ce que reflète le jeu ».

Hormis le ou la grand·e gagnant·e, des imprimés d’une valeur de 450 dollars seront également décernés aux meilleurs scores de chaque semaine.

Soete a confié à VICE que le jeu, sorti le 30 Juin, a été vu 45 000 fois et joué à près de 7 000 reprises en deux semaines. Comme d’autres jeux similaires, le $10,000 Run a un effet addictif. C’est assez amusant de devoir naviguer à travers un musée et éviter la foule pour choper de la peinture, le tout dans un cadre qui bouge à un rythme effréné.

L’autrice de l’article lors de sa vingtième partie. Photo : Miran Miyano

Mais Spark est conscient que les spécialistes de l’art peuvent tourner le dos à ce projet peu conventionnel. « L’industrie de l’art a une image très “élitiste”, où l’oeuvre d’art est vendue à des prix très élevés. Avec ce jeu, on s’écarte de cette image et on partage simplement mon oeuvre avec le public. » dit-il.

Pour Soete, le jeu en réalité augmentée n’est que le début de nombreuses innovations à venir dans le monde de l’art. « Instagram est en train de façonner l’industrie de l’art, et on continuera à la modifier aussi. », affirme Soete. Spark acquiesce, disant qu’il a aussi noté que le réseau social joue dorénavant un rôle important dans la présentation et la découverte de nouvelles oeuvres.

« Avant, on disait aux artistes qu’on ne devait jamais partager notre travail avant qu’il ne soit exposé, car les visiteur·ses veulent voir les nouvelles oeuvres dans les musées. », dit l’artiste. « Avec les réseaux sociaux maintenant, c’est complètement l’opposé. Les gens voient des oeuvres d’art sur leurs téléphones, les partagent avec leurs ami·es, et vont ensuite les voir physiquement. »

Spark et Soete sont bons amis et parlaient de collaborer depuis un moment. « Bien que Benjamin et moi ayons 28 ans d’écart, on a tous les deux le même regard sur l’art. C’est en constante évolution, et c’est l’incorporation de la technologie qui constitue cet art nouveau. C’est comme ça qu’on a pensé à l’idée du filtre Instagram. », dit Soete.

Photo fournie par Niels Soete.

Si une grande partie du milieu artistique a été affectée par la pandémie, celle-ci leur a permis de faire passer leurs plans à la vitesse supérieure.

« Indépendamment du COVID, l’art sera toujours accessible, sous différentes formes et sur des plateformes variées, pas seulement dans la vie réelle. », affirme Spark. « L’avenir de l’industrie de l’art ne sera ni entièrement physique, ni entièrement virtuel. Ce sera un mélange parfait des deux. »

