Bharti Dhoundiyal : une des seules combattantes MMA d’Inde

Bharti Dhoundiyal a 21 ans et est une des rares combattantes de MMA professionnelles en Inde. Elle est née dans une famille modeste qui vit dans la banlieue nord de New Delhi où elle a commencé le taekwondo il y a 7 ans. Quelques années plus tard, Bharti a rencontré le wushu et le judo et a remporté des titres nationaux dans ces deux disciplines. Elle s’est ensuite tournée vers le MMA lorsque l’UFC a commencé à diffuser des matches gratuitement en Inde. Ronda Rousey l’a particulièrement inspirée et, aujourd’hui encore, la combattante américaine continue d’être son modèle.

En 2014, Bharti a fait ses débuts dans le MMA et a récemment signé un contrat avec la plus importante ligue du pays, la Super Fight League, qui compte actuellement seulement 16 combattantes dan un pays de plus d’un milliard de personnes. En raison du faible nombre de femmes, Bharti a souvent combattu dans la catégorie des 56 kg, même si elle ne pèse que 52 kg.

J’ai suivi Bharti durant deux intenses sessions d’entraînement à New Dehli, dans la chaleur humide du mois de juillet. Dans les gymnases, il n’y a guère d’autres femmes de son niveau et, par conséquent, elle s’entraîne avec des hommes, plus grands et plus forts. Dans un pays où l’inégalité des sexes est significative, et les traditions patriarcales tenaces, Bharti se distingue à bien des égards. Quand je lui ai demandé ce que pensait sa famille du fait qu’elle s’entraîne avec des hommes, elle m’a répondu : « Ma famille me soutient, mais mes voisins inventent souvent des histoires à ce sujet. Ils pensent que je flirt avec des garçons et demandent à ma famille ce que je fabrique ».

En fait, ces ignorants voisins ont bien aidé Bharti. Dans la capitale indienne, la sécurité des femmes est une préoccupation majeure et les violences sexuelles contre les femmes sont répandues. Il y a deux ans, Bharti a reçu la ”médaille de la bravoure” des mains du chef de la police de New Dehli pour s’être défendue, avec succès, d’une tentative de viol commise par un homme de 37 ans alors qu’elle rentrait de l’entraînement. « Même s’il était plus âgé et beaucoup plus grand que moi, je devais me défendre, m’a-t-elle expliqué. Je l’ai frappé dans l’estomac et plusieurs fois au visage. Je l’ai assommé dans la rue. Maintenant, je suis sûre de ne plus le recroiser. »

Bharti se distingue par son investissement et son engagement passionné pour éliminer les stéréotypes qui touchent les femmes dans le MMA et plus largement dans les sports de combat. Quand j’ai demandé à Siddharth Singh, le boss du Crosstrain Fight Club, salle de MMA située à New Delhi, ce qu’il pensait de Bharti, il m’a répondu avec confiance : « Elle est l’une des plus prometteuses combattantes MMA du sous-continent indien ». Son prochain combat officiel est prévu mois de janvier 2017.