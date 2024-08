Boire du café vous aidera à vivre plus longtemps

Amateurs de caféine, réjouissez-vous. S’il est vrai que vos nombreuses tasses de café par jour pourraient vous causer certains problèmes de santé, elles contribueraient également à votre longévité.

D’après une étude publiée dans le Journal of the American Medecine Association, les consommateurs de café vivent plus longtemps que ceux qui s’abstiennent d’en boire. En utilisant des données récoltées dans le cadre d’une étude plus large sur le génome des habitants du Royaume-Uni, les chercheurs ont découvert que les buveurs de café ont une meilleure espérance de vie, sur une période de dix ans.

La quantité quotidienne de café ingurgitée semble avoir une conséquence directe sur la longévité des participants. Sur les 500 000 participants de l’étude, environ un tiers buvaient une à deux tasses par jour, alors que 10 000 d’entre eux en avalaient au moins huit. L’espérance de vie de ceux qui consommaient huit cafés ou plus par jour était de 14 % supérieure à la moyenne, et chez ceux qui en buvaient six à sept tasses par jour, elle était de 16 % supérieure à la moyenne.

La recherche, menée par le U.S. National Cancer Institute, rapporte également que le type de café consommé (instantané, décaféiné, etc.) n’affecterait pas les chances de survie. Cela donne à penser que ce sont d’autres composants du café, et non pas la caféine, qui expliqueraient les résultats positifs. « Ces trouvailles soulignent l’importance des composants autres que la caféine dans le lien entre le café et la mortalité, en plus de renforcer la thèse selon laquelle le café peut faire partie d’une alimentation équilibrée », peut-on lire dans l’étude.

Ces résultats abondent dans le sens de plusieurs autres études qui ont révélé que le café n’était pas aussi mauvais pour la santé que ce que l’on pensait. Entre autres, on a appris dans les dernières années que la populaire boisson était associée à une réduction des risques de problèmes cardiovasculaires, en plus d’avoir des propriétés antioxydantes.

Cessez donc de culpabiliser lorsque vous vous versez votre sixième café de la journée. C’est peut-être la clé d’une vie plus longue.

