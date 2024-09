Bordeaux est un petit bout de paradis

Ça fait sept ans que je fais de la photographie. Bordeaux est une sorte de petit Paris, avec le bien et le mal que ça implique ; c’est là où je suis né et c’est en conséquence là où je prends une grande partie de mes photos. Parmi celles-ci – et celles que l’on voit ci-dessous, donc – une majorité a été prise en bas de chez moi, dans ma rue, quelque part dans le quartier populaire de Saint-Michel. J’ai passé presque toute ma vie entre Bordeaux intra-muros et Bègles, une très proche banlieue située de l’autre côté des Boulevards.

Je me souviens bien de la photo avec les enfants qui courent dans la rue. Je marchais dans Bordeaux avec un ami qui me parlait de son boulot de lobbyiste, de stratégies de com’, etc., lorsqu’on est tombés sur eux. Sans un mot, arrivé au niveau des petits, je me suis mis à jouer au ballon avec eux ; en un clin d’œil, j’ai switché d’univers. J’ai laissé mon pote sur place – qui ne s’est pas formalisé, par ailleurs, il pianotait des trucs sur son smartphone – et je suis resté avec les enfants pendant quelques minutes, devant cette femme à la porte qui leur intimait de revenir à l’intérieur sur ordre de leur maman – qui les attendait à l’étage. Je leur ai donc dit d’aller rejoindre leur mère, et je les revois tous en train de s’engager dans le hall en courant. Je les ai perdus de vue comme ça. J’en garde un souvenir très étrange, une sorte de court rêve éveillé.

En ce moment, en plus de la photo je fais de la boxe anglaise, de la course à pied, et je lis la Bible. Je mène la Romanian way of life, mode de vie qu’il m’arrive aussi d’appeler « anarchisme pragmatique ».

Allez voir le ​Flickr de Michel. Il prépare en ce moment un workshop avec le collectif ​M​ajestart qui se tiendra à Lyon à la fin du mois de novembre.

