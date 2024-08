Continuer à rendre visible le massacre à Gaza tant qu’il le faudra

Ils peuvent parler de bière, de sauce pimentée ou de skate… Nos articles relatifs à la culture palestinienne ont beau toucher divers sujets, tous s’inscrivent naturellement dans le contexte de la résistance palestinienne face aux massacres et à l’oppression coloniale d’Israël.

Et quand ce sont des manifestations dont il est question, les mêmes références historiques reviennent inlassablement dans le texte, pour remettre une nouvelle fois les choses dans leur contexte. Il y a juste le nombre de victimes qui évolue – tout comme la créativité sans limites de la propagande israélienne, mais c’est une autre histoire. Alors que le lourd bilan des victimes civiles ne fait qu’augmenter, Israël et son armée s’entêtent à poursuivre le bain de sang, en dépit de l’indignation internationale, qui se montre de plus en plus alarmée. Les appels à un cessez-le-feu réitérés par le Secrétaire général des Nations Unies ou d’autres figures politiques n’empêchent pas les tirs et les bombardements de se poursuivre – en payent le prix fort les civil·es, des journalistes et même des otages israéliens ou un responsable du ministère des Affaires étrangères français.

Au rythme des mauvaises nouvelles effarantes qui tombent dans l’actualité tous les jours, les mobilisations elles aussi continuent de façon régulière – sans autre nouvelle couche à ajouter au niveau du propos, si ce n’est que la colère se fait plus forte, l’indignation plus profonde et le besoin d’occuper l’espace public et médiatique toujours plus insistant.

Les photos ci-dessous ont été prises à Bruxelles le dimanche 17 décembre 2023. Comme lors de la marche du 11 novembre un mois plus tôt, plusieurs milliers de manifestant·es – entre 27 000 et 50 000 selon les sources – ont parcouru la ville, de la Gare du Nord à la Gare du Midi.

