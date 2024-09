Un cambrioleur surpris en train de se faire des wings dans la cuisine de sa victime

Aux États-Unis, on ne compte plus les histoires d’effractions qui se terminent par une petite bouffe sur les lieux du crime. Un comportement difficile à expliquer et dont on a compilé quelques occurrences pour que vous vous fassiez une idée.

Samantha O’Neal a récemment été victime d’un de ces gentlemen cambrioleurs option cuisine. Alors qu’elle rentre chez elle, dans le comté d’Alachua en Floride, elle tombe nez à nez avec Ronald Gregory Wesly qui se tient debout devant son réchaud. Le mec est tranquillement en train de faire frire du poulet et de la saucisse. Parce que crocheter des serrures ça creuse

Avant d’interrompe son festin, Samantha et sa sœur notent que Wesly, 34 ans, s’est mis à l’aise, utilisant tous les ingrédients à sa disposition pour se concocter un vrai repas. Il en a même profité pour siffler en passant une bonne partie de l’alcool de la maison.

« Il était là, complètement saoul, à jouer les Maïté », se rappelle Melissa Stanley, la sœur de Samantha, au micro de FOX 35.

Les deux femmes ont fini par jeter Wesly dehors – probablement sans doggy bag – et par appeler les autorités. Le criminel gourmand a été arrêté peu après dans le quartier et doit maintenant répondre à des accusations de cambriolage et de vol. Par contre, personne ne pourra lui enlever ses qualités de cuisinier, reconnues par un ami de Samantha qui « a mangé le poulet qu’il avait préparé », a expliqué O’Neal. « Et il a trouvé ça très bon. »

On a longtemps pensé que le cambrioleur agissait sous l’effet de l’adrénaline, mais il y a des gens qui font vraiment comme chez eux

Selon le New York Times, manger sur les lieux du crime est un exercice plutôt commun pour les cambrioleurs. Ce comportement est si fréquent qu’il en est même fait mention dans les manuels de police. « Un cambrioleur peut voler de la nourriture ou faire preuve d’un comportement aberrant, ce qui permet ensuite d’établir un modus operandi », est-il écrit dans Criminal Investigation : A Method for Reconstructing The Past

« On a longtemps pensé que le cambrioleur agissait sous l’effet de l’adrénaline. Un ‘rush’ qui ne vous donne qu’une envie, rentrer et sortir », précise le détective Anthony Barbee au Times. « Mais il y a des gens qui font vraiment comme chez eux et qui cherchent un certain confort. »

C’est arrivé plusieurs fois. En janvier, Jacob Merchant a été arrêté à Youngstown, dans l’Ohio, après avoir pénétré par effraction dans une maison qui n’était pas la sienne. Il s’y était fait un vrai repas, laissant même des boîtes d’œufs vides dans la cuisine – initiative qui entraînera son identification, Merchant ayant été filmé par une caméra de surveillance un peu plus tôt en train d’acheter les œufs susmentionnés.

En juin dernier, Diana Sove rentrait chez elle à Whitestown dans l’Indiana et trouvait Roberto Pacheco et Gaudalupe Milian-Tinoco en pleine sieste digestive après un repas de roi. (Les deux compères avaient eu la politesse de mettre leurs couverts sales dans le lave-vaisselle).

Le plus audacieux des cambriolages a probablement eu lieu à Washington, DC. Un homme est parvenu à s’introduire dans un restaurant vide, à allumer le gril et à se faire ce qui ressemble à un burger. « Il a cuisiné. Je ne sais pas ce qu’il a fait », a concédé l’officier de police Sean Hickman au Washington Post.

Il a aussi pécho une bouteille d’eau parce que les criminels doivent, eux-aussi, rester hydratés.