200 millions de fans d’e-sport en admiration devant ce jeune belge

En octobre dernier, Gabriël « Bwipo » Rau a causé un séisme dans le monde de l’e-sport. Ce jeune joueur professionnel de 20 ans, entouré de son équipe Fnatic, était en finale de la Coupe du Monde League of Legends. Face au géant Chinois, Invictus Gaming, ils n’avaient objectivement aucune chance. Malgré cela, Bwipo a réussi à impressionner tout le monde, plus précisément 200 millions de téléspectateurs devant leurs écrans aux heures d’affluence. Peu de temps après la Coupe du Monde, Gabriël a reçu le prix de la meilleure recrue de l’année.

Cela prouve que ce jeune homme avait donc raison quand il a décidé de se lancer dans cette profession. Il a construit sa carrière à sa manière. Pendant sa cinquième année d’enseignement secondaire, il a quitté l’école et s’est entièrement investi dans sa carrière professionnelle d’e-sportif. Avant d’atterrir en janvier chez Fnatic, le Real Madrid de l’e-sport, il a essayé de se lancer en Turquie et en Russie, mais cela ne s’est pas passé comme prévu. Il nous raconte son histoire.

« C’était un pari énorme, je m’en rends compte. Soit vous devenez le grand gagnant, soit vous perdez le temps que vous y avez investi, et ce pour toujours. »

« Je me suis rendu compte que je pouvais faire de l’e-sport mon métier quand j’ai commencé à grimper dans le top 200 européen. J’étais en cinquième secondaire, mais je savais qu’il fallait que j’arrête mes études afin de me donner toutes les chances possibles. J’ai d’abord demandé la permission à ma mère. Heureusement pour moi, elle m’a encouragé à faire ce qui me rendait heureux, même si je n’avais aucune garantie de pouvoir y construire un avenir stable.

C’était un pari énorme, je m’en rends compte. Soit vous devenez le grand gagnant, soit vous perdez le temps que vous y avez investi, et ce pour toujours. Chacun doit décider pour et par lui-même si cette aventure en vaut vraiment tout le temps investi, en s’appuyant sur sa famille. Mais si vous voulez aller loin en tant que professionnel, il faut s’y consacrer entièrement. On ne peut pas se chercher d’excuses ou ne pas être honnête avec soi-même.

J’ai beaucoup bossé. Arriver à un niveau élevé dans le classement a été difficile, mais je me suis donné à fond afin d’atteindre le top 25. Finalement, une équipe néerlandaise, mCon Esports, m’a recruté. J’avais souvent joué avec eux lors de lan-parties et c’est comme ca que j’avais pu acquérir de l’expérience. J’essayais toujours de gravir les échelons. Peu après, je suis arrivé dans l’équipe Dark Passage, une équipe turque. Ca ne s’est pas super bien passé, mais j’ai encore eu une chance avec Rox, une équipe russe. Finalement, l’équipe de Fnatic a demandé à me rencontrer à Paris. Pendant l’automne 2017, ils m’ont contacté et m’ont proposé un contrat de remplaçant. »

Gabriël vit maintenant à Berlin, où il est bien soigné et entretenu : l’équipe paye les appartements et met un cuisinier à la disposition des joueurs.

Depuis lors, Bwipo a progressé. Il n’est plus un simple remplaçant; aujourd’hui, c’est le top laner permanent de l’équipe. Qu’est-ce que ça veut dire ? Tout simplement que c’est le joueur qui a généralement pour tâche d’être le premier à combattre l’adversaire. Fnatic montre qu’elle a une confiance absolue en lui. La preuve : Bwipo vient de signer un nouveau contrat de trois ans avec l’équipe.

Le jeune joueur vit maintenant à Berlin, près du siège de Fnatic. Il y est bien soigné et entretenu. L’équipe paye les appartements pour les joueurs et met à disposition un cuisinier, qui leur prépare un repas deux fois par jour. Ils s’entraînent – environ soixante heures par semaine – dans les zones dédiées aux jeux.

« Avoir été invité à faire partie de Fnatic a été pour moi une étape importante. Vous pouvez comparer l’équipe avec les équipes sportives les plus célèbres du monde, comme le Real Madrid pour le foot. Il y a plus de personnes qui regardent nos matchs que ceux de toutes les autres équipes de la compétition réunies. Mon objectif a toujours été de remporter des championnats. Avoir la possibilité de jouer dans la meilleure équipe d’Europe n’a fait que renforcer ce désir d’un jour remporter une Coupe du Monde.

« Il est très difficile pour les jeunes d’apprendre à penser en équipe. S’accorder en coulisse sur la meilleure stratégie est beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît. »

Je ne regrette pas le chemin parcouru jusqu’à présent, mais en y repensant, je n’ai pas attaché suffisamment d’importance à ma place dans le classement. Si j’avais su que c’était le seul critère crucial, j’aurais fait en sorte d’avoir un meilleur niveau. L’expérience que j’ai acquise à cette époque m’a permis de m’en tirer pendant les moments les plus importants de ma carrière.

Au début, j’ai surtout appris à devenir un meilleur coéquipier. Il est souvent difficile de prendre en compte la volonté et la personnalité de quatre autres joueurs tout en ayant son propre avis. Il est important dans une équipe de toujours aller dans une optique de résolution des problèmes et des conflits. Parfois, votre position ou votre choix de mots peuvent faire ou défaire votre argument. Il est particulièrement difficile pour les jeunes d’apprendre à penser en équipe sans qu’il y ait quelques accrocs. S’accorder en coulisse sur la meilleure stratégie est beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît.

Bien sûr, le succès de l’équipe ainsi que les attentes des supporters, ça met pas mal la pression, mais j’essaie de ne pas trop y penser. Il y a beaucoup d’autres choses qui peuvent mettre les joueurs à cran. Par exemple, je ne veux absolument pas que mes coéquipiers perdent à cause de moi. C’est une motivation beaucoup plus saine, moins liée à la pression ou à l’image de l’équipe.

« Sur le long terme, je veux développer ma propre identité, pour que mon nom devienne familier sur la scène européenne de League of Legends. »

Cette année, nous voulons encore viser la Coupe du Monde. Je mène une vie professionnelle saine et, à l’avenir, je me vois grimper au sommet et remporter encore plus de titres. Sur le long terme, je souhaite développer ma propre identité, qui deviendra un nom familier sur la scène européenne de League of Legends. Quand les gens parleront de moi plus tard, j’espère surtout qu’ils se souviendront de moi comme étant quelqu’un qui s’est toujours battu pour arriver aussi haut et loin que possible, tant au niveau européen qu’international. »

