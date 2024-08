Ça vaut quoi Pete Doherty qui se reconvertit dans l’art ?

Si vous étiez dans le coin au début des années 2000, vous vous souvenez peut-être de Pete Doherty chanteur, trimballant sur scène sa gueule d’ange au sein des Libertines puis des Babyshambles. Si vous aviez d’autres goûts en matière de musique, vous avez peut-être en tête Pete Doherty héroïnomane – addiction qu’il abordait publiquement, faisant notamment gicler une seringue pleine de sang devant les caméras de MTV.

À l’époque, Pete était fiancé à Kate Moss, mannequin connue pour sa consommation récurrente de poudre bolivienne. Le duo est rapidement devenu la cible d’une frénésie médiatique, le public ne loupant pas une miette des hauts et des bas de leur relation alors que leurs déboires avec la drogue étaient exposés avec une régularité de métronome par les tabloïds britanniques.

Videos by VICE

Ce que vous n’associez peut-être pas à Doherty par contre, c’est l’art. Mais c’est précisément ce à quoi il s’est consacré depuis la fin de sa carrière musicale. Ses tableaux, tous réalisés entre 2005 et 2022, sont exposés à la galerie Janine Bean à Berlin jusqu’à la fin de l’année. L’œuvre la plus chère s’élève à 35 000 €.

Doherty n’est pas la seule célébrité à s’être lancée dans la peinture après avoir quitté la scène, Sylvester Stallone, Courtney Love et même l’ancien président américain George W. Bush l’ont fait avant lui. Mais comment savoir si un artiste est légitime ou s’il cherche simplement à attirer l’attention ? Nous avons demandé à Harriet Häußler, historienne de l’art à l’Université libre de Berlin, de passer en revue son travail pour nous.

VICE : Salut Harriet, comment évalue-t-on une exposition ? Harriet Häußler : C’est toujours le même processus. D’abord, je découvre ce qui est exposé, puis je m’intéresse à l’artiste. Quel est son parcours ? Quelles sont les influences auxquelles il a été exposé ? Pour cette exposition, c’était plutôt simple, comme je connaissais déjà Pete Doherty. Je me suis donc avant tout intéressée à la manière dont l’art était présenté dans la salle, puisque Doherty a activement participé à cette décision.

À l’entrée, on voit d’abord une sculpture associée à la Grande-Bretagne. L’exposition s’ouvre sur une touche de « fierté nationale ». Tout au fond, il y a un mur où Doherty présente ses pensées les plus profondes. Il y a là quelque chose de très intime, et c’est exactement pour cela qu’il voulait le montrer en dernier.

“Contain Yourself (Seriously)”, 2022. L’œuvre a été réalisée sur le mur d’une chambre d’hôtel avant d’être découpée. Image : Pete Doherty.

**Comment distinguer le bon du mauvais artiste ?

**Il n’y a qu’une seule règle objective, à vrai dire : S’agit-il d’une œuvre originale ou est-ce une imitation ? En d’autres termes, l’artiste est-il un copieur ou un véritable créateur ? Tout le reste est subjectif.

**Alors, Pete Doherty est-il un copieur ou un créateur ?

**Pete Doherty est un créateur. Il a créé ici quelque chose de nouveau et d’individuel. Bien sûr, on peut reconnaître les influences d’autres artistes, mais ce n’est pas une imitation. Il crée quelque chose de nouveau. Sur le plan thématique, il mélange des choses comme la poétique, la politique, l’identité, les arts visuels et la musique. Il utilise des techniques mixtes : dessins fins, pochoirs, collages, gouttes de pinceau. Parfois, il travaille aussi avec des matériaux atypiques, comme le sang.

“Saved Me Going Back Up”, 2018.

**Pensez-vous que le sang soit une référence à ses anciennes addictions ?

**En tant qu’ancien toxicomane qui s’injectait des drogues, il a certainement un lien très personnel avec le sang. Mais ce fluide a toujours été un thème privilégié dans l’art.

Le sang est la première couleur de l’humanité. Pensez aux peintures rupestres préhistoriques, par exemple. Au Moyen Âge, il était interdit de peindre avec du sang et d’autres fluides corporels, car ils étaient considérés comme sacrés. À la Renaissance, cette interdiction a été levée et on a commencé à utiliser du sang animal.

Depuis lors, les artistes n’ont cessé de peindre avec des fluides corporels. Les peintures par oxydation d’Andy Warhol sont très connues : Warhol a utilisé de la peinture au cuivre sur plusieurs toiles, puis a uriné dessus. Les réactions chimiques ont provoqué un changement de couleur.

**Comment décririez-vous le style de Pete Doherty ?

**Abstrait et figuratif. Doherty présente des figures conscientes et inconscientes dans ses peintures : Il dessine des figures à l’arrière-plan, puis les recouvre de peinture. Les figures conscientes sont empreintes de retenue, tandis que le premier plan inconscient est plus sauvage.

“I’M A STRANGER IN MY OWN SKIN”, 2015/ 2016.

L’inconscient éclipse partiellement le conscient ; C’est assez fréquent chez Doherty. Il réécrit sur ses anciens projets. Il crée quelque chose, puis crée quelque chose de nouveau à partir de cela. Mais je ne veux pas psychanalyser cela et le relier à sa vie.

**Quels thèmes reconnaissez-vous dans la sculpture ?

**On voit le corps d’une femme portant un abat-jour lumineux sur la tête, et une guitare appuyée sur ses jambes. Sa moitié inférieure est recouverte de ce qui ressemble à un drapeau. Les couleurs de ce vêtement – rouge, blanc et bleu – sont, bien sûr, les couleurs de la Grande-Bretagne, mais aussi celles de la France. Saviez-vous que Doherty vit maintenant au bord de la mer en Normandie avec sa femme française ? À quel drapeau a-t-il le sentiment d’appartenir aujourd’hui ? Probablement un peu des deux.

Sculpture sans nom, 2022

La forme de la robe me fait penser aux vagues qui viennent se briser sur les rivages de Normandie. Et quand on le voit comme ça, l’abat-jour ressemble presque à un phare, dont la fonction est d’aider les marins à arriver à bon port. Je pense que Doherty est également à la recherche de son foyer, de son identité. La guitare est évidemment le symbole des longues années passées à parcourir le monde en tant que musicien avec cet instrument – peut-être sans véritable foyer.

**Voyez-vous d’autres références ?

**Doherty s’intéresse également au passé historique de la Grande-Bretagne. L’œuvre à droite de la sculpture montre une ancienne affiche pour un concert des Libertines. Les informations concernant le lieu et l’heure du concert ont été reproduites au pochoir sur le papier en rouge, blanc et bleu. Il est également écrit « Hong Kong » dans ces mêmes couleurs.

Le tout est posé sur une vieille publicité pour une marque de tabac chinoise. Cela me fait immédiatement penser aux guerres de l’opium, qui ont fait de Hong Kong une colonie britannique. Bien sûr, je pense aussi aux millions de Chinois qui sont devenus fortement dépendants de l’opium à cause de cela. La Grande-Bretagne et la dépendance : c’est là que Pete Doherty se positionne.

« Hong Kong 3 », 2015.

**Peut-on déduire des œuvres d’art que Doherty a mené une vie mouvementée ?

**Non, je ne dirais pas ça comme ça. Bien sûr, on peut voir son sang – et sur une photo, il y a aussi le numéro de téléphone de son dealer. Mais surtout, on voit quel genre de personne il est : quelqu’un qui travaille sans cesse, qui fait tourner ses idées dans tous les sens, encore et encore. On ne peut pas le réduire à son passé de toxicomane. Il a beaucoup trop de facettes en lui pour cela.

« Always Succumb », 2017/ 2018.

« There‘s Hell to Pay at the Gates of Heaven », 2015/ 2016.

**Où peut-on voir les signes de cette réflexion incessante ?

**Dans les peintures de Doherty, un nombre incroyable de méthodes et de thèmes s’entrechoquent. Il déchire des affiches, les redessine, gratte les couches et les réassemble. Il ajoute de nouveaux thèmes avec ses pochoirs et son écriture, et crée des liens qui n’existaient pas auparavant. Il est sans cesse à la recherche de nouveaux sommets. C’est ici, en particulier, que nous pouvons voir sa nature multidimensionnelle ; il s’agit toujours d’une recherche, souvent de sa propre identité.

« Nevermind », 2019/ 2020.

**En quoi l’art de Doherty se distingue-t-il des autres œuvres contemporaines ?

**L’art de Doherty n’a rien de contemporain. Ces œuvres pourraient tout aussi bien avoir été exposées il y a 60 ans. L’art contemporain repose beaucoup sur le numérique et les réseaux sociaux, ce qui n’est pas du tout le cas ici. Au contraire, son art s’apparenterait plutôt à un retour aux temps passés.

Le mur exposant les pensées de Doherty.

**De nombreuses personnes célèbres se tournent vers la peinture lorsque leur carrière ralentit. L’art des célébrités enrichit-il le monde de l’art ? Ou serait-il sans intérêt si ses créateurs n’étaient pas célèbres en premier lieu ?

**Seuls quelques artistes visuels ont connu le même succès dans d’autres domaines. Mais le fait d’être un chanteur, un politicien ou un acteur célèbre ne fait pas – nécessairement – de vous un plus mauvais artiste. Toutefois, vous avez raison : la plupart des œuvres d’art réalisées par des personnes célèbres ne sont connues que parce que ces dernières ont déjà du succès. Ce n’est pas à moi de juger si cela rend leur art sans intérêt.

**Les œuvres que nous voyons ici sont-elles « bonnes » ?

**Oui, je pense que l’art exposé ici est vraiment bon. Pete Doherty est un artiste à part entière, à bien des égards. Je trouve remarquable la façon dont il combine la poésie, la musique et l’art visuel ; il peut assurément se mesurer à d’autres artistes.

Alexandra Theis est sur Instagram.

VICE France est sur TikTok, Twitter, Insta, Facebook et Flipboard.

VICE Belgique est sur Instagram et Facebook.