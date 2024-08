ça y est, on sait qui a tué tupac

Cela fait presque 22 ans que Tupac a été assassiné à Las Vegas. Et pendant 22 ans, les théories du complot n’ont cessé de fleurir : Tupac aurait par exemple feint sa propre mort pour aller se dorer la pilule avec Elvis au Mexique. L’identité du tueur a également fait l’objet de nombreuses théories, souvent fumeuses. Force est de constater : l’intérêt pour Tupac, sa musique, sa vie et sa mort, n’est pas près de disparaître et aujourd’hui, plus de deux décennies après sa mort à l’âge de 25 ans, de nouvelles preuves semblent faire la lumière sur le coupable.

Plus tôt cette année, la série documentaire Unsolved : The Murders of Tupac and The Notorious B.I.G, diffusée en ce moment sur Netflix, s’est concentrée autour d’une confession enregistrée de Keefe D, dont le vrai nom est Duane Keith Davis, ancien membre d’un gang qui affirme qu’il était dans la voiture avec le tueur la nuit de la mort de Tupac. Sur ces cassettes, il assure que les tirs « venaient des sièges arrière », où étaient assis Orlando Anderson et un autre membre du gang Southside Crips.

Orlando Anderson a longtemps été suspecté du meurtre de Tupac. La même nuit, il était attaqué par des membres de Death Row Records, ce qui, selon Keefe, explique le motif de l’assassinat de Tupac. Orlando n’a jamais été arrêté et n’a jamais comparu devant un tribunal. Il a été tué dans une fusillade avec un autre gang deux ans plus tard.

« J’étais un baron de Compton, un dealer. Je suis le seul encore vivant à pouvoir vous raconter l’histoire du meurtre de Tupac, assure Keefe D sur ces incroyables enregistrements. Les gens m’ont poursuivi et harcelé pendant 20 ans. Je parle aujourd’hui parce que j’ai le cancer et que je n’ai plus rien à perdre. Ce qui m’importe maintenant c’est la vérité. »

Dans une interview réalisée cette année, Kyle Long, l’auteur de Unsolved, expliquait l’absurdité de la situation : malgré la confession, personne n’a encore été arrêté. Dans la série – comme dans la vraie vie – Keefe a reçu l’immunité d’une équipe gouvernementale en charge d’enquêter sur les morts de Biggie et Tupac, lui permettant de se confesser en toute impunité.

« Il est certain que Keefe D et les Southside Crips ont tué Tupac Shakur, ajoutait Kyle Long à The Wrap. C’est scandaleux que Keefe D ne soit pas en prison. »

Cet article a été initialement publié par i-D UK.