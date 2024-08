Ça y est, vous pouvez stimuler votre chien avec des suppléments alimentaires

Si 2017 était l’année des discours apocalyptiques, 2018 sera sans doute celle de l’optimisme déraisonnable. On commence sur les chapeaux de roue avec un nootrope canin – c’est-à-dire un médicament conçu pour améliorer la fonction cognitive de votre chien.

Nootrodog est un supplément alimentaire à base d’ingrédients naturels, comme les champignons shiitake et les betteraves. Sur le modèle des pilules à la caféine sensées vous rendre hyper efficace à l’ère de la start-up nation, le supplément est fait pour “améliorer la mémoire de votre chien, favoriser sa lucidité et améliorer sa santé cognitive de manière générale“, si l’on en croit le communiqué de presse du fabriquant, Birdnip. Le produit a été lancé cette année et classifié comme un nootrope, ou “smart drug“, un type de suppléments alimentaires né au cœur de la Silicon Valley, et qui a fait son chemin jusqu’à nos nerds et nos entrepreneurs nationaux au cours des dernières années. Les nootropes contiennent généralement la juste proportion de vitamines, nutriments et autres substances stimulantes qui vous permettra d’améliorer vos performances cognitives et votre santé sur le long terme, surtout si vous y croyez très fort. À présent, vous pouvez associer votre fidèle pépère à cette hygiène de vie orientée vers la productivité et l’agitation.

“La lucidité, la concentration, toutes les choses pour lesquelles je prends des suppléments alimentaires – mon border terrier peut-il y avoir accès lui aussi ?” demande Ernie Ward, vétérinaire et spécialiste de l’obésité canine, lors de notre conversation téléphonique. “Mon chien a-t-il vraiment besoin de rester concentré et créatif toute la journée ?“

Ward et moi sommes d’accord sur la réponse à fournir à cette question : non. Mais Michael Galvez, l’un des fondateurs de Birdnip, m’a assurée qu’il s’agissait bien d’un vrai produit (que Motherboard testera très prochainement). Il m’a d’ailleurs affirmé que les propriétaires de chien étaient demandeurs “d’une créature à fourrure plus intelligente, plus alerte, et plus proche d’eux émotionnellement parlant.“

“Écoutez, je comprends tout à fait que l’on soit sceptique sur l’administration de smart drugs aux animaux. Pourtant il y a bien un marché et notre business est 100% authentique“, m’explique Galvez par email. “Est-ce qu’on a vraiment besoin de voitures autonomes ? D’IA d’assistance personnelle ? Est-ce qu’on a vraiment besoin d’explorer l’espace et de coloniser la planète Mars ? Sans doute pas. On pourrait dire la même chose des nootropes pour chiens. En tant que société, nous avons pris la présence fidèle des chiens pour acquise, et ce depuis très longtemps. Ce n’est pas que les chiens ont fondamentalement besoin d’être stimulés, mais à l’inverse, il faut se demander : pourquoi ne les stimulerait-on pas ?”

Ward me précise qu’il y a bien un secteur qui pourrait, à coup sûr, profiter de recherches sur l’efficacité de ces suppléments : les chiens de travail tels que les chiens renifleurs, les chiens d’aveugle, etc. Il pense également qu’il est possible de prévenir ou de ralentir le déclin cognitif chez les chiens âgés grâce aux nootropes.

“Le déclin cognitif est l’un des principaux motifs de l’euthanasie des chiens âgés qui ne défèquent plus au bon endroit, ou se blessent en rentrant dans les portes et dans les meubles“, explique Ward. “Mais ce phénomène est difficile à mesurer. Comment voulez-vous évaluer la lucidité d’un chien ?“

Quant à Nootrodog lui-même, Ward affirme que sa composition est sans danger, même s’il est important d’examiner de manière systématique la provenance et le traitement des ingrédients avant de donner un supplément alimentaire à un animal.

Mais au juste, est-ce que ce truc marche ? Même si quelques études montrent effectivement un effet bénéfique des ingrédients susmentionnés sur l’activité cognitive de sujets humains, il n’existe pour le moment aucune preuve que donner des gélules Nootrodog à votre chien le transformera en champion d’échecs. De toute évidence, la macronisation des animaux domestiques n’est pas pour tout de suite.

Cependant, si vous testez le produit et que votre bon pépère se transforme illico en Air Bud, merci de nous envoyer un email.