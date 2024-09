Variétés ultra-puissantes, pâte à tartiner et blunt thaï – bienvenue au royaume du cannabis haut de gamme

Si vous avez l’occasion de faire les soldes vers Toronto – parce que oui, pourquoi pas, après tout les Français voyagent eux aussi – n’hésitez pas à vous éloigner un instant des vendeurs de cupcakes et des spas destinés aux animaux (oui, ça existe par là-bas) pour vous rapprocher d’une petite boutique située sur King St. West, nommée 416 Medicinal Health Center. Là-bas, point de thermomètres et autres produits hygiénistes. Non, tout ce que vous trouvez dans ce petit dispensaire a à voir avec la weed, et assume son côté haut de gamme.

Dans les rayons et derrière le comptoir sont disposées certaines des variétés de cannabis les plus onéreuses au monde. Alors que les légalisations se succèdent dans de nombreux États et régions d’Amérique du Nord, les entrepreneurs de la weed se sont démultipliés pour offrir des produits satisfaisant les célébrités et les grandes fortunes de ce monde – laissant volontairement de côté les petits étudiants fauchés, qui se contentent souvent d’une herbe de qualité hasardeuse.

Voici un petit exemple des produits haut de gamme disponibles sur le marché du cannabis canadien :

De l’Aghani Bullrider

God’s Vagina 2.0

Afghani Bullrider

380 euros l’once (soit un peu plus de 28 grammes) / 13 euros le gramme

Ces deux vérités sont très difficiles à trouver dans les dispensaires nord-américains. La God’s Vagina 2.0 est décrite comme étant « inspirante », et n’empêcherait en aucun cas quiconque en a fumé de bosser toute la journée. De son côté, l’Afghani Bullrider, légendaire auprès des stoners, « est très forte, mais sans les effets sédatifs de nombre de variétés équivalentes ».

Mais pourquoi coûtent-elles aussi cher en comparaison du prix des autres variétés de weed au Canada ?

« C’est l’amour que l’on porte à ces variétés qui fait grimper les prix », avance Amy Weinstein, qui bosse pour le 416 Medicinal Health Center. À l’entendre, peu de plantes sont autant chouchoutées que celles-ci. Amy affirme que « l’inventeur » de l’Afghani Bullrider, un certain Jef Tek, a mis près de 30 ans à perfectionner une variété très souvent vendue à des « célébrités ». Au cours de ma visite dans ce dispensaire, j’ai eu l’occasion de croiser un JD local, Matt Jones, qui venait faire ses emplettes d’Afghani Bullrider. « Son goût est inégalable, m’a-t-il confié. Ça n’a pas du tout le goût de weed, mais bien plus d’un fruit. »

Un blunt d’une valeur supérieure à 130 euros

Le blunt thaï

De 65 à 175 euros le joint

Voici un blunt d’un genre très particulier. En effet, l’intégralité du produit est en weed sous plusieurs formes – ce qui veut dire que vous pouvez tout fumer. « À l’intérieur, on trouve du kief, du shatter, de la résine, de la wax », précise Jamie Carlton, le gérant d’un autre dispensaire de Toronto, Qualimeds. « Toute cette weed est disposée autour d’une petite baguette, et entourée par une feuille de cannabis séchée. »

Chaque joint thaï contient de 4 à 10 grammes de weed – selon Jamie, 6 grammes sont suffisants pour être défoncé pendant 6 heures. « Si vous êtes tout seul, c’est clairement un truc qui vous prendra la journée, » résume-t-il.

De la résine « vivante » au limonène

65 euros le gramme

Ce produit est fabriqué à Vancouver par un spécialiste, Horatio Delbert, qui passe ses journées à produire de l’huile de cannabis au limonène, un concentré de cannabis. Ce produit est similaire au shatter, mais au lien d’utiliser du butane, c’est le limonène qui entre dans le processus de fabrication. Ce produit, issu des écorces d’orange, est supposément meilleur pour la santé.

Sinon, Horatio fabrique de la résine « vivante » – visible sur la photo ci-dessus – à partir du même procédé que l’huile. « Il prend un plant, le plonge dans de l’azote liquide, puis extrait l’huile grâce au limonène », explique Jamie.

Caviar

20 euros le gramme

Le caviar, comme certains l’appellent, correspond à des petites têtes de weed très particulières, et puissantes. Pour en concevoir, il faut recouvrir les têtes originelles d’huile, puis les plonger dans du kief (le pollen, si vous voulez), et faire sécher le tout. Il ne vous reste plus qu’à écraser ce truc et à le fumer.

De l’importance du marketing

Chrontella/Pif

20 dollars le pot contenant 300 mg d’extrait de cannabis

Si la scène du cannabis comestible est en pleine effervescence, on doit souligner l’apparition du Chrontella et du Pif – équivalents du Nutella et du Jif, une marque de beurre de cacahuète. Si ces pots sont de taille modeste, ils rencontrent un grand succès.

« Les gens du coin en raffolent, précise Jamie Carlton. Ce n’est pas un simple cookie. Aujourd’hui, n’importe qui peut avaler du cannabis au petit-déjeuner. »

