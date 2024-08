Ce Belge crée des collages à partir de dickpics Grindr

Dès son inscription sur Grindr, Charles-Elie a vu sa boîte de réception se remplir de photos de pénis non-désirées. Mais comment faire face à cette vague de bites format JPEG quand on n’a pas demandé à les voir ? Tout le monde n’est pas forcément excité à la vue d’une saucisse de Francfort résolution 10 Megapixels, et ça peut éventuellement être ressenti comme une intimidation sexuelle. C’est ce sentiment de malaise qui a donné à Charles-Elie l’idée de faire autre chose de ce tas de pénis insolents. Avec une rigueur presque marxiste, il a réussi à tirer de la grâce de ces images salaces en les incorporant dans ses collages léchés. Sa série « Penis Pics Art » élève l’art du dickpic classique à un niveau supérieur. Après avoir exploré son site en profondeur, on lui a demandé ce qu’il pensait des pénis inopportuns dans sa boîte mail, quelle était la phrase d’accroche la plus chaude reçue sur Grindr, et comment se comporter face à ce type de contenu exhibitionniste.

VICE: Salut Charles ! Comment en es-tu venu à faire des collages des pénis reçus sur Grindr ?

Charles-Elie: Je travaille dessus depuis deux mois maintenant. J’ai rejoint Grindr depuis un moment déjà, mais je n’ai jamais rien pu en tirer de satisfaisant niveau relationnel. Je réinstalle l’application tous les deux ou trois mois et je la supprime à nouveau après quelques jours s’il ne s’est rien passé d’incroyable. C’est mon plaisir coupable.

Donc tu reçois plus de dickpics sur Grindr que sur d’autres applications ?

Exact ! La communauté gay est beaucoup plus active en ce qui concerne ce genre de choses. On va plus facilement s’échanger des dickpics et avoir des relations purement sexuelles. On ne tourne pas autour du pot. Dès le départ, les conversations et les images qu’on échange sont assez crues.

Qu’est ce que tu ressens quand tu reçois une photo de ce genre ?

Je ne suis pas spécialement choqué car il est assez normal dans la culture gay de parler très ouvertement de sexe. Par contre ça ne m’excite pas plus que ça, ça me met plutôt mal à l’aise.

C’est quoi la photo la plus crade que tu as reçue jusqu’ici ?

C’était ce matin en fait. Je me suis réveillé et j’ai fait mon check-up quotidien des réseaux sociaux. J’avais un nouveau message dans ma boîte de réception Grindr. C’était un gros plan d’une scène de fisting – très explicite et détaillée, en gros juste dégueu. Je l’ai montré à mes collègues et on en a bien rigolé. C’est sûr que recevoir ce genre de truc de grand matin, ça réveille. Mais ça met aussi mal à l’aise.

Si tu n’apprécies pas réellement ce type d’images, pourquoi les utilises-tu dans ton travail ?

Finalement je pense que ça a principalement un effet thérapeutique. En jouant avec et en les incorporant dans mes collages, elles acquièrent un sens différent, plus noble, et cette atmosphère de malaise s’en va.

Et toi, à quelle fréquence envoies-tu des dickpics ?

J’avais l’habitude de le faire, surtout quand mes contacts étaient demandeurs. Mais depuis que je travaille sur ce projet, je réalise que mes propres dickpics pourraient elles aussi être utilisées et détournées par quelqu’un d’autre. Même si au final je ne pense pas que je verrais un inconvénient à découvrir une photo de mes parties dans une œuvre d’art.

On remarque assez vite que tes collages baignent dans une ambiance politique, plus particulièrement on y retrouve pas mal d’éléments communistes. C’est voulu ou c’est juste une coïncidence ?

A vrai dire je n’avais pas vraiment remarqué, ni fait le lien moi-même. Mais je ne veux pas que mon travail soit perçu d’emblée comme de la propagande politique. Cependant c’est vrai que j’ai toujours été fasciné par le communisme, le brutalisme et l’Union soviétique. En fait, il y a quelque chose de très doux dans ce qui entoure le bloc de l’Est. Mélanger ça avec une photo érotique un peu crue ajoute un côté second degré à cet univers.

Les torses musclés et la bière semblent également être des thèmes récurrents dans ton travail.

Oui, une érection montre une sorte de puissance proprement masculine. Comme les muscles et la bière. « Les Hommes savent pourquoi.» Peut-être que tout est lié à ça.

Est-ce que tu penses qu’envoyer une dickpic, c’est une forme d’harcèlement sexuel ?

Je n’ai pas vraiment d’avis là-dessus. Je me tiens à l’écart de toutes ces discussions sur le #metoo, puisque je n’en ai jamais souffert. La seule chose que je ne peux vraiment pas accepter, c’est qu’un type envoie des nudes de son ex sans son accord. Je trouve vraiment ça honteux.

Pourquoi te forces-tu à regarder des dickpics pendant des heures? Est-ce qu’il faut souffrir pour l’Art ?

Comme je l’ai dit, j’ai commencé mes collages à cause de la gêne et du malaise que provoquaient ces photos de pénis. D’où le côté thérapeutique de mon travail. Ça m’a permis de les regarder avec plus de distance. D’un autre côté, je pense que j’aime juste le sexe en général et tous les fantasmes qui l’entourent. Tout ça, on le retrouve dans les applications gays: exhibitionnisme et sexe pur. J’aime cet univers.

Quelle est la meilleure phrase d’accroche qu’on t’a envoyée sur Grindr?

Pour être honnête, je n’ai rien reçu d’incroyable. La conversation s’ouvre souvent directement avec une dickpic d’ailleurs, pas avec une punchline un peu marrante.

Pour toi, c’est quoi une bonne dickpic ?

Une chose est sûre : elle doit être dure ! De préférence une photo de bonne qualité, pas une image de webcam hyper glauque. C’est trop cheap.

Finalement, qu’est ce que tu veux susciter chez les gens avec ton travail ?

Ma principale motivation est de rendre le sujet moins sérieux, en le prenant sous un autre angle, presque à la légère. Ouvrir une dickpic ce n’est pas non plus la fin du monde. Si vous ne voulez pas en recevoir, il vous suffit de bloquer la personne ou de supprimer ce genre d’applications. C’est aussi simple que ça.

Vous pouvez jeter un coup d’oeil aux collages de Charles-Elie ci-dessous. Si vous vous sentez mal à l’aise, rien ne vous empêche de fermer cette fenêtre.

Pour plus d’œuvres de Charles-Elie, rendez-vous sur son site web.

