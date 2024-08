Ce clavier permet de taper si vite qu’il est exclu des concours de vitesse

Le CharaChorder est un nouveau genre de clavier d’ordinateur qui permet de taper à des vitesses surhumaines. Il est si rapide que le site Monkeytype, qui permet aux gens de participer à des concours de vitesse de frappe et détient son propre classement, a automatiquement signalé le directeur général de CharaChorder en tant que tricheur quand il a voulu publier son score de 500 mots par minute (mpm) dans le classement.

C’est un appareil à l’allure étrange, le genre que Keanu Reeves aurait pu utiliser dans Johnny Mnemonic. Les paumes de la main sont posées sur deux modules noirs desquels ressortent neufs joysticks adaptés aux différents doigts. Ces 18 tiges peuvent se déplacer dans tous les sens et, selon le site de la marque, permettent d’accéder à toutes les touches d’un clavier classique. « Les touches du CharaChorder détectent le mouvement en trois dimensions, donc les utilisateurs peuvent accéder à plus de 300 saisies uniques sans que leurs doigts n’aient à rompre le contact avec l’appareil », indique-t-il.

Les utilisateurs entrent des mots et commandes en cliquant sur les touches dans différentes directions. CharaChorder assure que, lorsqu’un utilisateur a appris à taper avec la machine, il peut atteindre des vitesses que ne permet pas un clavier QWERTY. La plupart des gens tapent environ 40 mpm et les dactylographes plus expérimentés atteignent plus de 100 mpm. Les dactylographes de compétition peuvent dépasser les 200 mpm.

Riley Keen, le directeur général de CharaChorder, poste des TikTok où il atteint des vitesses de frappe à plus de 500 mpm.

Les vitesses sont si élevées que Monkeytype refuse de publier son score. Selon une conversation Discord entre Keen et un développeur de Monkeytype appelé mio, le site ne permet de publier son score que lorsqu’on utilise un clavier traditionnel.

Le CharaChorder permet de taper des lettres de manière individuelle, mais il se targue aussi de proposer la saisie « simultanée ». Un peu comme la sténographie, la saisie simultanée permet à l’utilisateur d’entrer plusieurs lettres en même temps et de générer des mots anticipés grâce à un programme informatique. Au lieu de taper b o n j o u r, quelqu’un qui utilise la saisie simultanée pourra combiner b, o, n et j pour produire le mot. Avec de l’entraînement, c’est beaucoup plus rapide.

Selon mio, cette méthode de saisie (qui précède le CharaChorder) est strictement interdite. « Si on crée un compte et qu’on réussit les tests de 15 et 60 secondes, il est très probable que le système anti-triche le détectera », a dit le développeur sur Discord. « En raison de l’espace temporel minimal entre chaque frappe/caractère… C’est une autre compétence, mais très rare. Donc quand quelqu’un lâche un [score de] 300 ou plus dans le classement, il est automatiquement retiré ».

Monkeytype refuse de laisser Keen participer au classement, mais il a gagné un autre concours de vitesse de frappe en utilisant le CharaChorder, avec un score de 267 mpm et une précision de 76 %. Les gens l’ont accusé de triche. « Je comprends leur réaction », a dit Keen dans une réponse filmée. « Je suis d’accord que ce n’est pas juste, mais je ne pense pas que ce soit de la triche. C’est un remplacement total du clavier. Ça fait plus d’un an que je n’ai pas utilisé de clavier et je n’aurai plus jamais besoin d’en utiliser un ».

Keen a aussi affirmé avoir remporté plusieurs compétitions de gaming en ligne en utilisant le CharaChorder, ce qui soulève pour lui un dilemme éthique. « Je ne sais pas s’il existe des restrictions sur le genre de claviers qu’on a le droit d’utiliser », a-t-il dit dans une vidéo où il joue à Super Smash Bros. Ultimate sur la Nintendo Switch en utilisant son CharaChorder à l’aide d’un adaptateur de type Xim.

La plupart des tournois d’esport disposent de règles strictes concernant les périphériques. Les règles du tournoi de jeux de combat Evo font cinq pages. Les joueurs de console, généralement, trouvent qu’utiliser une souris et un clavier dans un jeu conçu pour une manette équivaut à tricher.

Dans un TikTok qui aborde précisément cette question, Keen s’est montré ambivalent. « Je n’y avais pas pensé, mais je trouve ça hyper intéressant », a dit Keen. « Parce que j’ai effectivement un avantage significatif sur mes adversaires ». Il a ensuite énuméré tous les autres endroits où utiliser un CharaChorder peut rendre le travail plus rapide et donner un avantage, montrant que Keen n’est pas tant intéressé par les questions éthiques que par le fait de prouver au monde que le CharaChorder rend plus rapide tout ce que l’on fait d’habitude avec un clavier.

Keen teste aussi une version modifiée de l’appareil dont il pense qu’elle pourra même permettre aux bébés de taper et communiquer de manière similaire aux bébés qui communiquent grâce à la langue des signes.

Vous verrez peut-être bientôt votre collègue qui utilise sa souris trackball bizarre en forme de monolithe faire sensation avec cet étrange périphérique, clamant haut et fort qu’il a amélioré son efficacité à un niveau impossible à imaginer.

Sollicité par Motherboard, Keen n’a pas répondu dans l’immédiat.

