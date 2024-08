Ce joueur de Fortnite pleure après avoir été banni pour tricherie

« Jarvis » Khattri est un joueur professionnel de Fortnite de 17 ans originaire du Royaume-Uni, et sa vie est plus cool et intéressante que la vôtre. Il joue en compétition pour FaZe Clan, une organisation américaine d’esport et de divertissement qui participe à des tournois de jeux vidéos. Si ce nom vous dit quelque chose, c’est probablement parce qu’on a parlé de FaZe Clan dans les journaux il y a quelques mois quand Turner « Tfue » Tenney, un autre joueur de Fortnite, a traîné la compagnie en justice en l’accusant d’avoir manqué de le payer plusieurs fois.



Quand il ne joue pas en compétition, Jarvis publie des vidéos sur sa chaîne YouTube incroyablement populaire, qui a actuellement 2,15 millions d’abonnés. Sur sa chaîne, on trouve des vidéos éducatives, des cascades sur FaZe Clan et des défis absurdes que Jarvis se lance en jouant à Fortnite. Les vignettes de ses vidéos sont incroyablement colorées parce que c’est ce qui pousse les internautes à cliquer dessus.

La vidéo de Jarvis, qui a récemment fait le buzz, est une « vidéo d’excuse », un genre que les personnalités YouTube ont perfectionné ces dernières années, et Jarvis pleure parce qu’il a vraiment merdé. Il a fait une vidéo avec un type de logiciel bien connu qu’on appelle

« aimbots. » Le logiciel lui assurait des tirs parfaits, avec la précision d’une machine, contre ses opposants. Évidemment, cela compte comme de la fraude et pour Epic Games, développeurs de Fortnite, c’est la tolérance zéro. C’est pourquoi Jarvis est maintenant banni de manière permanente du jeu.



Cela signifie que Jarvis, dont la vie et la carrière semblent essentiellement tourner autour de Fortnite, ne peut plus jouer. Mais, je suis sûr que, théoriquement, en faisant quelques manipulations techniques, il pourrait contourner l’exclusion et ouvrir un nouveau compte. Quoi qu’il en soit, ce n’est jamais bon de se faire flanquer à la porte par Epic Games.





En tout cas, Jarvis est vraiment désolé, il pleure et il dit qu’il a vraiment du mal à finir la vidéo etc. Il est évident que tricher à un jeu vidéo ne peut être drôle que si vous êtes le seul à le faire, mais en général c’est plutôt minable et pas sympa. Epic Games ne doit pas et ne peut pas tolérer ce genre de comportement parce qu’il casse la joie de tous les autres dans l’un des jeux les plus populaires et les plus rentables de tous les temps.

D’un autre côté, comme l’indique judicieusement Patricia Hernandez, il est bizarre que Jarvis soit exclu à vie parce qu’il a fait une erreur à la maison alors qu’un joueur professionnel pris en flagrant délit de triche lors d’un tournoi n’a été exclu que temporairement.

Aussi, je suis de tout cœur avec Jarvis, qui comme beaucoup d’entre nous, essaie simplement de survivre sur internet en produisant à la chaîne du contenu intéressant pour ses fans. Ce petit gars publie plusieurs vidéos par semaine et elles sont toutes sur Fortnite. Combien de vidéos sur Fortnite peut on faire avant d’en faire une en trichant ? Je sens qu’au rythme où il publiait, il aurait tôt ou tard fait une vidéo avec l’aide du logiciel.

Je ne sais pas combien de vues la vidéo sur la triche de Jarvis a donnée parce qu’il l’a supprimée, mais sa vidéo d’excuse est déjà quatre fois plus populaire que toutes ses autres vidéos des cinq derniers mois. Et en ce sens, c’est son plus grand succès.



