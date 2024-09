Ce mini-docu sur la vie nocturne bruxelloise va vous donner envie de sortir

Ne ratez plus jamais rien : inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire et suivez VICE Belgique sur Instagram.

Soirées, afters, drogues, baises rapides et moments d’amitié sincère, Jongens, le mini film réalisé par Jiri Loozen (23 ans), étudiant de la LUCA school of arts, offre un aperçu du style de vie des jeunes qui font la fête chaque week-end et gravitent autour de la scène underground. Pour raconter son histoire, Jiri a décidé de suivre trois jeunes bruxellois, Diego Santos, Robin Van Asbroeck et Chris Akima dans leurs aventures nocturnes. Ce petit film de quatre minutes compte peu de dialogues, mais des images qui parlent d’elles-mêmes et dans lesquelles vous vous reconnaîtrez peut-être.

J’ai posé quelques questions au réalisateur sur son travail, la nightlife buxelloise et pourquoi la coke est une drogue stupide.

VICE : Salut Jiri, qui sont Chris, Diego et Robin ?

Jiri : J’ai rencontré Chris et Robin à une teuf au C12. C’était au mois de septembre, quand je venais de déménager à Bruxelles. On a fait une after chez moi et je leur ai proposé de les suivre avec ma caméra. Ensuite, grâce à eux, j’ai rencontré Diego et l’ai intégré au projet. C’est ce qui a donné vie à ce documentaire court, mais authentique.

Pourquoi avoir décidé de suivre ces trois mecs-là en particulier ?

Quand j’ai fait la rencontre de Chris, Robin et Diego, j’ai très vite réalisé que tout ce que je filmerais avec eux serait vrai et beau. C’était vraiment comme une évidence pour moi.

Que font-ils dans la vie, à part la fête ?

Tous les trois ont de l’ambition. Robin, aussi connu sous son nom de Didi Casanova ou MX2YK, est DJ et joue souvent en Belgique et aux Pays-Bas. On le voit d’ailleurs mixer lors d’une Gay Haze dans le documentaire. En plus de son job à temps plein, Diego est aussi mannequin et défile pour plusieurs marques. Et Chris est étudiant en comptabilité. Tous les trois ont des objectifs et challenges différents, mais partagent une même envie : faire la fête et expérimenter.

À un moment Chris décrit la coke comme une drogue stupide ; et ensuite on voit quelqu’un prendre du GHB.

La coke est une drogue très répandue dans mon entourage et chez les gens qui sortent le week-end. Elle n’est pas nécessaire, donc quand tu en prends, c’est sûr que c’est un peu nul pour ton portefeuille et tes bonnes résolutions.

D’après moi, les gens du monde de la nuit suivent aussi des tendances, qu’il s’agisse de DJs à supporter, de styles vestimentaires à adopter ou de drogues à prendre. Si certaines drogues sont plus utilisées qu’avant, je pense que c’est simplement parce qu’elles sont dans l’air du temps.

Tu viens de Maastricht et tu habites depuis peu à Bruxelles. Que penses-tu de la vie nocturne dans la capitale ?

J’ai remarqué que les sorties à Bruxelles peuvent t’amener dans les endroits les plus inattendus. Au nouvel an, je suis passé par cinq teufs différentes avant de rentrer dormir chez moi. Y’a pas besoin de te faire beau, tant que t’es toi-même. Bruxelles est une ville authentique avec de vraies valeurs, et ça se ressent aussi dans les sortie et les liens qui s’y créent.

Tu peux nous expliquer pourquoi la jeunesse bruxelloise a cette envie de continuer à faire la fête en after ?

Les clubs sont souvent trop sombres pour faire connaissance, ou même simplement se voir correctement. C’est souvent en after qu’on se dit « ah en fait, il est trop sympa ! » Pour mon documentaire j’ai tourné quelques rushes chez moi. Cette soirée-là je recevais aussi des potes d’Amsterdam. J’avais dit que tout le monde était le bienvenu donc Robin, Chris et Diego ont invité des potes. On s’est retrouvé à 40 dans mon salon avec ma caméra qui tournait. Le lendemain, ma maison était retournée, mais au moins j’avais de belles images.